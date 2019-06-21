Pera Film’den Onur Haftası’na özel seçki: “Aldırış Etme”

Pera Film, her yıl kutladığı Onur Haftası kapsamında bu yıl “Aldırış Etme” başlıklı özel bir seçki sunuyor.

1969’da gerçekleşen Stonewall İsyanı’nın başlamasında önemli rol oynayan Marsha P. Johnson’dan adını alan programda, gösterimi yapıldığı dönemlerde büyük ilgi görmüş üç önemli film yer alıyor.

Filmler arasında, Derek Jarman’ın ölümünden 20 yıl sonra ortaya çıkan, 80’ler yeraltı kültürüne dair filmi Benimle Dans Eder Misin?, Jenna Bass’ın tamamını iPhone kamerasıyla çektiği, Güney Afrika’daki ırk ve cinsiyet ekseninde ortaya çıkan sorunları ele alan High Fantasy ve siyah trans aktivist Marsha P. Johnson’ı konu alan İyi ki Doğdun, Marsha! yer alıyor.

Gösterimler, 29 Haziran’a kadar devam ediyor.

Gün ışığına yeni çıkmış yapımlardan ses getiren yapımlara, özel bir seçki

Yönetmenliğini Derek Jarman’ın yaptığı, 1984 tarihli yapım Benimle Dans Eder Misin?, Londra’nın gece kulübü dünyasında geçiyor. Işık ve renk kullanımı ile öne çıkan yapım, bir yandan 80’ler yeraltı kültürüne dair eşsiz bir belge sunarken, Jarman’ın deneysel çalışmalarını takip edenler için de büyüleyici bir deneyim sunuyor.

Türkiye’de ilk kez “Aldırış Etme” başlıklı film programı kapsamında gösterilen İyi ki Doğdun, Marsha!, siyah trans aktivist ve sanatçı Marsha “Pay it No Mind” Johnson’ı ve onun 1969’da Stonewall Inn’de eşcinsel özgürlük hareketini başlatmadaki rolünü konu alıyor.

Yönetmen Jenna Bass’ın çektiği 2017 tarihli uzun metrajlı film “High Fantasy” ise, beden değişimi konusuna odaklanıyor. Film, bir kamp gezisindeki dört arkadaşın birbirlerinin bedenlerinde ve kimliklerinde uyanmasının hikâyesini anlatırken, bu durumun ortaya çıkardığı kişisel kaosu işliyor.