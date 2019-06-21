22.7 C
Istanbul
22.06.2019
Anasayfa KÜLTÜR SANAT Pera Film’den Onur Haftası’na özel seçki: “Aldırış Etme”

Pera Film’den Onur Haftası’na özel seçki: “Aldırış Etme”

Pera Film, Onur Haftası’nda “Aldırış Etme” film programını sinemaseverlerle buluşturuyor. 22-29 Haziran tarihleri arasında düzenlenen program kapsamında üç film gösterime giriyor

birgun.net birgun.net

Pera Film, her yıl kutladığı Onur Haftası kapsamında bu yıl “Aldırış Etme” başlıklı özel bir seçki sunuyor.

1969’da gerçekleşen Stonewall İsyanı’nın başlamasında önemli rol oynayan Marsha P. Johnson’dan adını alan programda, gösterimi yapıldığı dönemlerde büyük ilgi görmüş üç önemli film yer alıyor.

Filmler arasında, Derek Jarman’ın ölümünden 20 yıl sonra ortaya çıkan, 80’ler yeraltı kültürüne dair filmi Benimle Dans Eder Misin?, Jenna Bass’ın tamamını iPhone kamerasıyla çektiği, Güney Afrika’daki ırk ve cinsiyet ekseninde ortaya çıkan sorunları ele alan High Fantasy ve siyah trans aktivist Marsha P. Johnson’ı konu alan İyi ki Doğdun, Marsha! yer alıyor.

Gösterimler, 29 Haziran’a kadar devam ediyor.

Gün ışığına yeni çıkmış yapımlardan ses getiren yapımlara, özel bir seçki

Yönetmenliğini Derek Jarman’ın yaptığı, 1984 tarihli yapım Benimle Dans Eder Misin?, Londra’nın gece kulübü dünyasında geçiyor. Işık ve renk kullanımı ile öne çıkan yapım, bir yandan 80’ler yeraltı kültürüne dair eşsiz bir belge sunarken, Jarman’ın deneysel çalışmalarını takip edenler için de büyüleyici bir deneyim sunuyor.

Türkiye’de ilk kez “Aldırış Etme” başlıklı film programı kapsamında gösterilen İyi ki Doğdun, Marsha!, siyah trans aktivist ve sanatçı Marsha “Pay it No Mind” Johnson’ı ve onun 1969’da Stonewall Inn’de eşcinsel özgürlük hareketini başlatmadaki rolünü konu alıyor.

Yönetmen Jenna Bass’ın çektiği 2017 tarihli uzun metrajlı film “High Fantasy” ise, beden değişimi konusuna odaklanıyor. Film, bir kamp gezisindeki dört arkadaşın birbirlerinin bedenlerinde ve kimliklerinde uyanmasının hikâyesini anlatırken, bu durumun ortaya çıkardığı kişisel kaosu işliyor.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,775AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Cumhurbaşkanlığı’ndan mektup açıklaması

birgun.net -
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 23 Haziran seçimleri öncesinde HDP'ye...
Devamını Oku

Yıldırım: Ulaşım ve su indirimi AK Parti’nin, CHP’nin teklifi farklı

birgun.net -
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, " Gerçekleşen ulaşım ve...
Devamını Oku

Akşener: Mitil İstanbul’a değil, İmralı’ya atılmış!

birgun.net -
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bahçeli'nin Öcalan'ın mektubuyla ilgili açıklamasına tepki gösterdi....
Devamını Oku

İngiltere’de protestocuyu itip salondan çıkaran bakan yardımcısı hakkında soruşturma açıldı

birgun.net -
İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Mark Field, Londra'da iş çevrelerinin katıldığı bir yemekte...
Devamını Oku

CHP’li Kaya: ‘De’ ve ‘da’ hiç bu kadar ırkçı olmamıştı

birgun.net -
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş insanlarıyla Haliç Kongre...
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu: Tek adam rejimine demokrasi dersi vereceğiz

birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu bizim demokrasi bağlamında dünyaya vereceğimiz bir...
Devamını Oku

Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes şampiyon oldu

birgun.net -
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 7'nci ve son maçında Anadolu...
Devamını Oku

Leyla, bulunmadan 6-7 gün önce ölmüş: İstismar bulgusuna rastlanmadı

birgun.net -
Ağrı'da bayram için gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız...
Devamını Oku

Gürcistan’da Parlamento Başkanı, protestolardan sonra istifa etti

birgun.net -
Gürcistan Parlamentosu Başkanı Irakli Kobakhidze, 240 kişinin yaralandığı açıklanan protesto gösterileri sonrası...
Devamını Oku

Erdoğan: Kürt kardeşlerimi yanlış söylemlerle kandırıyorlar

birgun.net -
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi