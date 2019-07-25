Perakende ve hizmetlerde güven azaldı, inşaat cephesinde ise yeni bir şey yok

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) perakende, hizmetler ve inşaat sektörü güven endekslerini yayımladı. 200 üzerinden değerlenen puanlama yöntemine göre tüm sektörlerde güven 100 puanın altında olumsuz görüntü verdi.

TÜİK’in 10’dan fazla çalışanı olan işletmelerden oluşturduğu örnekleme yaptığı anketlere göre gelecek beklentileri olumsuz seyrediyor. İnşaatta temmuz ayında güven yüzde 3,8 artmasına rağmen güven puanı 200 üzerinden 52,4 olarak gerçekleşti. İşte sektörel güvende temmuz performansı

Güven 200 üzerinden kaç puan?

>> İnşaat güveni: 52,4

>> Perakende: 90,4

>> Hizmetler: 83,5

Güven endekslerinde 100 puanın altı negatif, 100 puanın üstü pozitif yorumlanıyor. Buna karşılık tüm sektörlerde 100 puanın altındaki seyir devam ediyor. Temmuz’daki güven puanı veri tarihi içindeki en kötü temmuz performansı olarak da kayıtlara geçti.

Anketi oluşturan sorulara bakıldığında ise inşaatta yeni sipariş durma noktasında. Bu sektörde alınan siparişlerin mevcut düzeyi 200 üzerinden 38,7 puan olarak gerçekleşti.

Perakende de yurtiçi talebin yetersiz olması satılamayan malların stoklarda birikmesine yol açıyor. Perakende güven endeksine göre stoklardaki mallar artıyor. Stokların artması ise işletmelerin stok maliyetlerini olumsuz etkiliyor.

Hizmetler sektöründe ise sektör temsilcileri yeni yatırımlar beklemiyor. Gelecek beklentileri ise hazirana göre daha karamsar gerçekleşti.