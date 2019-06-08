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09.06.2019
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Pervin Buldan: 31 Mart’taki tavrımızı 23 Haziran’da da hayata geçireceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Biz İstanbul’da AKP-MHP adayı kaybetsin demokrasi güçleri kazansın diye 31 Mart’taki tavrımızı 23 Haziran’da da hayata geçireceğiz" dedi.

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Fotoğraf: AA

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hakkari’de bayramlaşma ziyaretleri esnasında 23 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Buldan, “31 Mart’taki tavrımızı 23 Haziran’da da hayata geçireceğiz” dedi.

HDP’li Buldan, “İstanbul seçimleri bizler açısından önemli bir seçimdir. Şırnak Belediyesi’ni, Şemdinli, Çukurca, Uludere’yi elimizden zorla alan, gasp eden anlayışa ders vermek için şimdi 23 Haziran’ı dört gözle bekliyor, iple çekiyoruz. Biz İstanbul’da AKP-MHP adayı kaybetsin demokrasi güçleri kazansın diye 31 Mart’taki tavrımızı 23 Haziran’da da hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Buldan, “Biz kayyumları göndereceğiz, Türkiye’nin batısında da AKP’ye kaybettireceğiz dedik. Bunu da başardık. Bu stratejimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin’de, birçok yerde, ismini sayamayacağım ilçelerde AKP’ye kaybettirdiğimiz strateji. Bu strateji bugün Türkiye’ye yönetenlere ders olmuştur. Biz AKP’ye sandıkta ders verdik. Sen Kürtler’i yok sayarsan, Kürtleri inkar edersen, vekillerini ve belediye başkanlarını rehin olarak cezaevlerine koyarsan, belediyelere kayyum atarsan Kürtler ve demokrasi güçleri sana ders verir. Bu dersi 31 Mart’ta tüm Türkiye’ye gösterdik bunun gururunu yaşıyoruz” açıklaması yaptı.

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