Peskov: S-400 anlaşması, Türkiye’ye kısmi teknoloji transferini öngörüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’yle yapılan S-400 hava savunma sistemi anlaşmasının, alıcı ülkeye kısmi teknoloji transferi öngördüğünü söyledi.

Basın toplantısında Türkiye’ye Rusya yapımı S-400 savunma sistemi sevkiyatının şartlarına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Sözleşme, (Türkiye’ye) üretim konusunda kısmı teknoloji transferi yapılmasını içeriyor” dedi.

Peskov, bununla birlikte transferin kısmi olacağına bir defa daha vurgu yaptı.

Teknoloji transferinin, daha önce ABD ile yapılan Patriot görüşmelerinde de Ankara’nın en önemli şartlarından biri olduğu biliniyordu.

Söz konusu Rus savunma sisteminin Türkiye’ye sevkiyatının gelecek ay başlaması planlanıyor.