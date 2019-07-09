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09.07.2019
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Peskov’dan S-400 açıklaması: Türkiye’ye vaktinde teslim edilecek

birgun.net birgun.net

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya yapımı “S-400 hava savunma sistemi parçalarının Türkiye’ye teslim edilişinin ne zaman görüleceği” soruları karşısında, “Teslimat süreci, mevcut anlaşmanın gerektirdiği şekilde vaktinde gerçekleştiriliyor” açıklamasını yaptı.

Sputnik‘in haberine göre, Rusya yapımı S-400 bataryalarının ilk kısmının Türkiye’ye bu ay içerisinde teslim edileceğinin bilinmesine karşın söz konusu sistemin teslimat günü belirsizliğini koruyor.

Kremlin Sözcüsü Peskov, teslimatının bugün içerisinde gerçekleştirilebileceği iddiasını içeren haberlerin doğru olup olmadığı sorulunca net bir bilgi vermedi. Peskov soruya bir gecikmenin söz konusu olmadığını ima ederek, “Teslimat süreci, mevcut anlaşmanın gerektirdiği şekilde vaktinde gerçekleştiriliyor” yanıtını verdi.

Peskov, teslimat sürecine geçilip geçilmediği şeklindeki ikinci soru karşısındaysa, ‘teslimat süreci bir bütün olarak ele alınırsa, o halde teslimatın gerçekleştirilme aşamasında olduğunu söylemenin mümkün olduğunu’ kaydetti.

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