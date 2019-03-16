16.03.2019
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Peter prensibi

L. DOĞAN TILIÇ L. DOĞAN TILIÇ

Bu aralar kiminle konuşsam, her hâlde seçim nedeniyle sürekli siyasilerle karşı karşıya geldiklerinden, liderlerden başlayarak her düzeydeki politikacıdan şikayet ediyorlar. O adayı alıp bu adaya vuruyor, o partiyi tutup bu partiyle çarpıyorlar!

Genel olarak siyasete karşı bir tepki var! Belki her zaman vardı da, bu kez ya benim dikkatimi daha fazla çekmeye başladı ya da geçmişe göre bir tık arttı.

Hiç ummadığım biri; fanatik futbol maçı izleyicileri gibi gece yarılarına kadar televizyonlardaki tartışma programlarını izleyen emekli bir büyüğüm, öylesine siyaset bağımlısı yani, “Hiçbirini izlemiyorum” dedi geçen gün. “Haberlere bile bakmıyorum artık. Tartışma programlarında söylenenler, seviyesizlik, liderlerin düzeyi… Siyasetten tiksinmeye başladım.”

O öyle de, işi gücü, mesleği gereği memlekette olup bitenleri yakından izlemesi gerekenler farklı mı?

Birlikte yemek yediğimiz ve yemek boyunca ekonomimizin durumuna dair bir şeyler öğrenmek için kulaklarımı açıp dinlediğim iş insanı da aynı: “Gerçeklere dair hiçbir şey yok haberlerde. Siyasilerin ağzından önemli konulara dair tek şey duymuyorum. Ben de dinlemeyi bıraktım.”

“Ya” dedi, “Libor artı 10’la borçlanamıyoruz, para bulamıyoruz. Faiz oranı bu şimdi, o da (döviz cinsinden) yüzde 11, 11.5 demek.”

Anlaşılan onun için en önemli mesele bu: Yatırım yapacak, çark döndürecekler, bunun için kredi bulmak zorundalar, ama dışarıdan yüzde 11, 11.5 faizle para bulamıyorlar!

Vallahi “libor” ne bilmiyordum, sordum, açıkladı. Siz biliyorsunuzdur ama ben yine öğrendiğimi yazayım: Libor (London Inter-bank Offered Rate), dünyanın en güvenilir bankalarının kısa vadeli borçlanma için birbirlerine uyguladıkları referans faizmiş ve bugün “güvenilir” ekonomiler yüzde 1, 1.5 faiz oranıyla borç bulabiliyormuş. 

İşsiz sayımız zirve yapmış; 2018 Ocak ayında 2 milyon 457 bin 336 kişi işsizken, 2019 Ocak ayında bu rakam 3 milyon 775 bin 660 kişiye ulaşmış. Sanayi üretimimiz yıllık bazda yüzde 7.3 daralmış. 2019 için “çabuk toparlandık” diyerek pembe tablolar çizen damat bakanın söylediklerini iş dünyasında ciddiye alan yok.

Öyle bir noktadayız ki, en büyük iş insanlarının durumu bizim Kırtasiyeci Suat’tan farksız. Vitrinde 20 TL diye etiket koyduğu kalemi gösterip, aynı firmanın fiyat listesini açıyor Suat. “Bunu 20 TL’ye bile satamadığım için üzerindeki fiyatı değiştirmiyorum. Bunu satsam da yerine yenisini koymaya çalışsam, koyamayacağım. Bak yeni fiyatı 30 TL.”

Memleketin her düzeydeki insanımızı vuran gerçekliği bu iken, siyasilerin attıkları nutuklar, oradaki kalite, sıradan vatandaşı “Bu nasıl aday/vekil/lider olmuş?” diye isyan ettiriyor.

Siyasette Peter prensibi işliyor galiba!

Laurence J. Peter, 1969’da yayınlanan “Peter Prensibi: Neden İşler Hep Kötü Gidiyor” isimli alaycı bir dille yazılmış kitabında; şirketleri, eğitim kurumlarını, klişeyi, hükümeti ve siyasi partileri sayarak; “Bir hiyerarşik yapıda her yetenekli adam bir yeteneksizlik seviyesine çıkana kadar yükselir. Yani yetenekleri ile sürekli yükselen insanlar bir noktada yetenekleri ile baş edemeyecekleri bir pozisyona gelirler. Ve daha yükseğe çıkacak kadar iyi olmadıklarından hep o noktada kalırlar.”, diyordu.

Peter prensibini; her hiyerarşik bürokratik yapı, bütünüyle ve kaçınılmaz olarak pozisyonları için yetersiz insanlardan oluşur diye özetlemek de mümkün.

Gerçekten de, bugün siyasette yapılan tartışmalara, siyasi partilere ve kimi çok önemli pozisyonlara gelmiş siyasilere bakınca, insan Laurence J. Peter’e hak vermeden edemiyor!  

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