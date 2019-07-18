PETLAS işçileri direnişe geçti

Kırşehir’deki PETLAS/AKO Fabrikası’nda DİSK Nakliyat-İş Sendikası’na üye oldukları için işten atılan 47 işçi, direnişe başladı.

Fabrikada sendikanın örgütlenmesinin ardından patron, işçileri baskı ve tehditlerle istifaya zorlamış, 47 sendikalı işçiyi işten çıkarmıştı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nun girişimiyle Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ile Petlas’ın insan kaynakları müdürü arasında önceki gün bir görüşme gerçekleştirildi.

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Patron tarafı bu görüşmede AKO’nun kapatıldığını, tüm işçileri petro-kimya işkolundaki TİTİZ adlı yeni taşeron firmaya geçirdiklerini, atılan işçilerin de kabul ederlerse TİTİZ’de işe başlayabileceğini söyledi. İşçiler ve sendika ise bu uygulamadaki amacın sendikanın yetkisini boşa çıkarmak olduğunu vurgulayarak teklifi reddetti. Ardından Petlas’ın önünde direnişe başlayan işçiler, asla pes etmeyeceklerini, işlerine sendikalı ve toplu sözleşmeli olarak döneceklerini söyledi.