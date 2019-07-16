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16.07.2019
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Petlas’ta sendika düşmanlığı

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Kırşehir’deki Petlas Fabrikası’nda 47 işçi, DİSK Nakliyat-İş Sendikası’na üye oldukları için işten atıldı. Sendika, bugün Kırşehir Belediye Başkanlığı’nda patron temsilcileriyle görüşecek. Görüşmenin olumsuz sonuçlanması durumunda işçiler kitlesel basın açıklaması yaparak direnişe başlayacak.

Motorlu taşıt lastikleri üreten, yaklaşık 400 işçinin çalıştığı Petlas AKO’da işçiler Nakliyat-İş’te örgütlendi. Sendikadan yapılan açıklamaya göre, bunu öğrenen patron, e-devlet şifrelerini isteyerek ve baskı uygulayarak işçileri sendikadan istifaya zorladı. İstifayı kabul etmeyen işçiler ise tazminatsız işten atıldı. Tüm bu baskılara karşın toplu sözleşme için işyerinde gerekli çoğunluğu sağlayan sendika, 12 Temmuz’da Bakanlığa çoğunluk tespiti başvurusu yaptı. İşten atılan işçilerin sayısı ise dün itibariyle 47’ye ulaştı.

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Sendika direnişe geçeceğini duyururken, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu devreye girdi. Ekicioğlu’nun girişimiyle Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ile patron temsilcileri bugün saat 10.00’da bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşme olumsuz sonuçlanırsa fabrikanın önünde Konya ve Ankara’dan gelecek Nakliyat-İş üyesi işçiler ile Birleşik Metal-İş üyesi işçilerin de katılımıyla saat 17.00’de kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirecek. Açıklamanın ardından işten atılan Petlas işçileri fabrikanın önünde direniş başlatacak.

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