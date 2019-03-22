22.03.2019
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Petrol bulmaya doymadılar!

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Her seçim öncesi olduğu gibi hükümet yine peş peşe petrol “müjdeleri” vermeye başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Siirt ve Diyarbakır’da yüksek kalitede petrol bulunduğunu açıkladı.

Dönmez geçe günlerde de Trakya’da toplam doğal gaz rezervini iki katına çıkaran yeni sahalar keşfettiklerini açıklamıştı.

Dönmez, temaslarda bulunmak amacıyla geldiği Siirt’te, bir düğün salonunda kentin kanaat önderleri ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Siirt’te konuşan Dönmez, petrol ve doğal gaz aramacılığında uzun süredir önemli bir atak içinde olduklarını iddia ederek, geçen ay Trakya’da toplam doğal gaz rezervini iki katına çıkaran yeni sahalar keşfettiklerini, 3 milyar metreküp rezerve sahip sahaların 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacağını ve cari açığın kapanmasına 5 milyar lira katkı sunacağını bildirdi.

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Akdeniz’de derin deniz ve sığ deniz sondajlarının sürdürüldüğünü aktaran Dönmez, geçen yıl karada 70 kuyunun sondajını yaptıklarını, bu yıl bu rakamı iki katına çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Siirt’e 25 kilometre uzaklıkta petrol keşfi gerçekleştirdiklerini vurgulayan Dönmez, “Sahada üretilebilir toplam rezerv 2 milyon varil civarında. Bu gayretlerimizin meyvelerini de alıyoruz hamd olsun” ifadelerini kullandı.

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