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24.05.2019
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PFDK, Galatasaray-Başakşehir maçıyla ilgili kararını erteledi

PFDK, Galatasaray-Başakşehir maçında yaşanan gerilimle ilgili kararını ertelediğini duyurdu.

birgun.net birgun.net

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray – Başakşehir maçında yaşananlarla ilgili kararını açıklamadı. 

Yapılan duyuruda “Ek bilgi ve belge talep edildiğinden dosyanın incelenmesinin devamına karar verilmiştir” denildi.

TFF’den yapılan açıklama şöyle:

“19.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle ek bilgi ve belge talep edildiğinden dosyanın incelenmesinin devamına karar verilmiştir.”

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