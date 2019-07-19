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19.07.2019
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Araştırma: Halk, tek adam ve başkanlık sistemine karşı

Piar Araştırma'nın aboneleri ile yaptığı anket, yurttaşların AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve tek adam sistemine olan güvensizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Ankete katılanların yüzde 62,5'i "Parlamenter sistem geri gelmeli" derken, "Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz?" sorusuna yüzde 54,7 oranında "Kesinlikle vermem" yanıtı geldi.

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Piar Araştırma 6 -11 Temmuz 2019 tarihleri arasında 2 bin 460 kişi ile aboneleri için anket yaptı. Araştırmanın Türkiye genelini temsil eden 26 ilde gerçekleştirildiğini belirten Piar Araştırma, hata payının yüzde 2,4 olduğunu belirtti.

Ankette başkanlık sistemi problemi ve Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sorulara yanıt aradı.

“Başkanlık sistemi 1 yılını doldurdu. Başkanlık sisteminin devamı ile ilgili bir referandum olsa hangi seçeneği tercih edersiniz?” sorusuna yüzde 62,5 oranında “Parlamenter sistem geri gelmeli”, yüzde 26 oranında “Başkanlık sistemi devam etmeli” yanıtı verildi. “Fikrim yok” diyenlerin oranı ise yüzde 11,5 oldu.

YÜZDE 54 ‘ERDOĞAN’A KESİNLİKLE OY VERMEM’ DİYOR

Ankette abonelere sorulan bir diğer soru “Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Recep Tayyip Erdoğan’a oy verir misiniz?” şeklinde oldu. Ankete katılanların yüzde 54,7’si “Kesinlikle oy vermem” yanıtını verirken yüzde 36,3’ü ise “Kesinlikle oy veririm” dedi. “Diğer adaylara bağlı” diyenlerin oranı ise yüzde 9,0 oldu.

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