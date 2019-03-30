7.6 C
Istanbul
30.03.2019
Anasayfa SİYASET PİAR'dan son anket: İstanbul, Ankara ve İzmir CHP'de

PİAR’dan son anket: İstanbul, Ankara ve İzmir CHP’de

birgun.net birgun.net

PİAR Araştırma, 20-27 Mart tarihleri arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Aydın’da 11 bin 445 katılımcı ile görüşerek hazırladığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Piar Araştırma, 20-27 Mart tarihlerinde altı büyükşehirde yaş ve cinsiyet kotası uygulayarak 11 bin 445 katılımcıyla görüştü. Ankette yüzde 2.1 hata payı olduğu belirtildi.

Buna göre, İstanbul’da CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 50.3’le ilk sırada yer alırken, AKP’nin adayı Binali Yıldırım’ın oyu yüzde 48.2 olarak kayda geçti.

Ankara’da CHP’nin adayı Mansur Yavaş’ın oyu, AKP’li rakibi Mehmet Özhaseki’nin bir hayli önünde, Ankette Yavaş yüzde 54.7 gösterilirken, Özhaseki’nin oyu yüzde 43.2’de kalıyor. CHP’nin ‘kalesi’ sayılan İzmir’de CHP’nin adayı Tunç Soyer yüzde 63.1’le ipi göğüslüyor. AKP’li Nihat Zeybekci’nin oyu ise yüzde 35.6 olarak belirtildi.

Öte yandan Antalya ve Aydın’ı CHP, Adana’yı ise MHP’nin adayının kazanacağı öngörüldü.

- Reklam -

SON HABERLER

“Ekonominin patronu benim” diyen Erdoğan: Milletimi patlıcan, domates, biberle mi aldatacaksınız?

birgun.net -
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Kağıthane mitinginde konuştu. "Ekonominin patronu...
Devamını Oku

İstanbul’da seçim sandıkları kurulmaya başladı

birgun.net -
31 Mart yerel seçimlere 1 gün kala İstanbul'daki okullarda seçim hazırlıkları tamamlanmaya...
Devamını Oku

“Seçeceğiz ama; yerinden yönetim yerinde duruyor mu?”

birgun.net -
Eski Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, yarın gerçekleşecek...
Devamını Oku

PİAR’dan son anket: İstanbul, Ankara ve İzmir CHP’de

birgun.net -
PİAR Araştırma, 20-27 Mart tarihleri arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve...
Devamını Oku

Rus valinin yemin töreninde Star Wars jenerik müziği çalındı

birgun.net -
Rusya'nın Belgorod şehrinde yeni göreve gelen valinin yemin töreninde Star Wars jenerik...
Devamını Oku

‘FETÖ’den gözaltına alınan Yargıtay hâkimi serbest

birgun.net -
FETÖ soruşturması kapsamında iki gün önce gözaltına alınan hakimlerden Yargıtay Tetkik Hakimi...
Devamını Oku

Muhalefeti karalama kampanyaları tam gaz: Ankara’da yere ‘Yavaş banknotları’ atıldı

birgun.net -
Yerel seçimlere bir gün kala Ankara’da sokaklara Mansur Yavaş'a yönelik 'senet' karalamalarına...
Devamını Oku

MÜYORBİR’in yeni başkanı Burhan Şeşen

birgun.net -
Müzik Yorumcuları Meslek Birliği’nin (MÜYORBİR) yeni dönem Başkanı Burhan Şeşen, Başkan Yardımcısı...
Devamını Oku

Yurttaşlara ‘şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar’ diyen AKP’lileri duyuran gazeteci işten çıkarıldı

birgun.net -
AKP Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer’in yurttaşlara “Şeyin trene baktığı gibi ne bakıyorsunuz”...
Devamını Oku

Polis aracında cinsel saldırıya 46 yıla kadar hapis istemi

birgun.net -
İstanbul Fatih'te uygulama yaptıkları taksideki Özbekistan uyruklu I.K. (27) isimli kadının yanında...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi