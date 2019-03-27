Pınar Aydınlar gözaltına alındı

Müzisyen Pınar Aydınlar, HDP mitinginde seslendirdiği ezgi gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

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Müzisyen Pınar Aydınlar, Bitlis’teki HDP mitinginden ayrıldığı sırada gözaltına alındı.

Aydınlar, miting sırasında seslendirdiği “Herpenes” ezgisi gerekçe gösterilerek gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Pınar Aydınlar’ın konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

Biraz önce Bitlis Hdp mitinginde okuduğum Hernepes ezgisinden dolayı ifade için Bitlis Terörle Mücadeleye götürülüyorum.

Ya Xızır! — Pınar AYDINLAR (@PinarAYDINLAR) March 27, 2019

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan Pınar Aydınlar serbest bırakıldı. Aydınlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “‘Hernepeş’ okuduğum için örgüt propagandası yapma gerekçesiyle gözaltına alındım. An itibariyle çıktım merak etmeyin çok iyiyim;) İlgilenen tüm dostlara teşekkür ederim” dedi.

Gözaltına alınan Pınar Aydınlar serbest bırakıldı. Aydınlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “‘Hernepeş’ okuduğum için örgüt propagandası yapma gerekçesiyle gözaltına alındım. An itibariyle çıktım merak etmeyin çok iyiyim;) İlgilenen tüm dostlara teşekkür ederim” dedi.