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22.06.2019
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Pınarbaşı’nda taş ocağına geçit yok

Uşak’ın Sivaslı ilçesine bağlı Pınarbaşı beldesinde halk, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şirket yetkililerine ÇED toplantısını yaptırmadı.

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BERKAY SAĞOL

Uşak’ın Sivaslı ilçesine bağlı Pınarbaşı beldesinde halk, dün ÇED toplantısına tepki göstermek için buluştu. ÇED Heyeti adına toplantıyı yöneten Uşak Çevre ve Şehircilik Müdürü Mustafa Zorlu, ÇED talebinde bulunan Güven Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin kalker ocağı ve kırma- eleme sahasını genişletme ile ilgili şirket yetkilileri tarafından hazırlanan sunum ile programın başlayacağını duyurdu. Zorlu daha sonra Pınarbaşı halkının şikayetlerini dinleyeceklerini söyledi.

Zorlu’nun ardından söz alan Murat Dağı Yok Olmasın Platformu sözcüsü Funda Öz Akcura itiraz konuşması yaparak, “Pınarbaşı halkı şirketin sunumunu dinlemek istemiyor. ÇED heyeti Pınarbaşı halkını dinlesin” dedi ve halk tarafından yazılan dilekçeleri Bakanlık yetkililerine teslim etti.

“MAHSULLERİMİZ ÇÜRÜYOR, HAYVANLARIMIZ DÜŞÜK YAPIYOR”

Pınarbaşı halkı verdiği dilekçelerde, “Toz bulutu yüzünden tarlamızda tarım ürünü yetişmiyor. Pınarbaşı Beldesinin meşhur taze fasulyesi tozlu ortamı çok seven kırmızı örümcek yüzünden tarlada çürüyor. Dinamit patlamaları yüzünden yeraltı suları da yatak değiştirdi. Artezyen kuyusu olan ve bu kuyulardan çektiği sularla tarım yapan yaklaşık 100 hemşerimizin kuyusu tamamen kurudu. Bu patlayıcılar yüzünden bazı evlerimizin camları kırıldı ve duvarları çatladı. Çatılardaki güneş enerji panelleri kırıldı. Hayvanlarımız bu gerçekleşen patlamalar yüzünden düşük yapıyor” şeklinde tepkilerini dile getirdi.

Talep ve şikayetler üzerine heyet başkanı Zorlu, ÇED toplantısını sona erdirerek, “Halk bilgilendirme istemediği için toplantı sonlandırılmıştır” diyerek tutanak düzenledi.

“TARLALARIMIZI SEL BASTI”

Taş ocağının bölgede neden olduğu başka sorunlar da olduğunu söyleyen Fatih Mahallesi Muhtarı Tufan Çakı, “DSİ’nin yaptığı kuşaklama kanalları taş ocaklarının yığdığı hazır kum ve mıcırdan dolayı tıkandı. Çok yoğun yağmur yağışından dolayı daha bugün bile tarlalarımızı sel bastı ve fasulyelerimiz çürüdü” dedi.

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