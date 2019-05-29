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30.05.2019
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Pitbull besleyen iki kişiye 7 bin 802’şer lira para cezası

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Sivas’ta, “pitbull” ırkı köpek besleyen 2 kişiye, 7 bin 802’şer lira para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlileri, tehlikeli köpek ırkı beslendiği yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti.

Sivas Belediyesi ve Sivas Emniyet Müdürlüğü personelleriyle ortak çalışma yürüten görevliler, pitbull ve pitbull melezi cinsi 3 köpeğe el koydu.

Polis eşliğinde alınan köpekler, Sivas Belediyesi Hayvan Barınağı’na teslim edildi.

Pitbull besleyen 3 kişiden ikisine, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda belirtilen “tehlike arz eden hayvanları üretmek ve sahiplenmek” suçundan 7 bin 802’şer lira idari para cezası uygulandı. Bir kişiye ise yaşı küçük olması nedeniyle ceza kesilemedi.

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