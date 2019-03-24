Piyasa Bakan’ı, Bakan ise verileri dinlemiyor: Resmi veriler Albayrak’ı yalanlıyor

Başta Türk Lirası olmak üzere diğer gelişmekte olan diğer ülkelerin para birimleri cuma günü dolar karşısında değer kaybetti. Ancak özellikle Türk Lirası’ndaki değer kaybı yüzde 7 ile diğer para birimlerinin de önüne geçti. Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Cuma gecesi A Haber’in programına çıkarak ekonomiye ilişkin çeşitli açıklamalar yaptı. Ancak açıklamaların çoğu piyasaları tatmin etmekten öte paniğe sevk etti.

Programın başında 5,70 TL olan dolar kuru, program sonunda 5,84 ile son 4 ayın rekorunu kırdı. Bakan’ın Türkiye ekonomisine ilişkin paylaştığı veriler ile yine kendi bakanı olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki veriler birbiriyle çelişti. Bakan Berat Albayrak’ın paylaştığı ekonomik verileri sizler için derledik.



Türkiye’nin borç oranı yüzde 30 mu?

Bir ekonomide toplam borç stoğunun gayrisayfi yurtiçi hasılaya oranına borç oranı adı veriliyor. Oranın yükselmesi ülke riskini arttırıyor. Albayrak konuğu olduğu programda bu oranın yüzde 30 olduğunu iddia etti.



• Berat Albayrak: Bir kişinin, kurumun, devletin sağlık-sıhatı iyi mi diye sorduğunuzda borç ve geliri ne bunu görmek gerek. Borç düzeyine bakınca dünyada ne düzeyde. Buna bakacağız ki Türkiye’nin mevcut durumunu anlayalım. Gelişmekte olan ülkeler yüzde 50 Türkiye yüzde 30. Tüm Türkiye’nin borç stoğunun milli gelire oranı yüzde 30-40 bile değil..



Berat Albayrak’ın üst yöneticisi olduğu bakanlık Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Türkiye’nin dış borç oranı yüzde 53,8. Bu oran 2009 küresel ekonomik krizinde yüzde 41,8 iken 2001 krizinin ertesinde 2002 yılında yüzde 54,8 olarak gerçekleşmişti. Üstelik Bakanlığın açıkladığı en son borç oranı henüz 3. Çeyrek sonuna ait. 4. Çeyrekteki küçülme buna eklendiğinde borç oranı 2002 seviyesinin de üzerine çıkıyor. Dahası AKP döneminde hiçbir yıl borç oranı yüzde 30’un altına inmiş değil.



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Özel sektör parasını çeviriyor mu?



• Berat Albayrak: Böyle bir krizin, saldırının yaşandığı bir şirketimiz yurt dışı yükümlülüklerinde bir tane sıkıntı yaşamadı. Özel sektör kendi parasını çeviriyor. Yurtdışında çok ciddi borç ilişkisi var.



Bakan Berat Albayrak özel sektörün kendi parasını çevirdiğini iddia etse de yine kendi Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre son 10 yılda icra dosyaları yüzde 150 arttı. Türkiye ekonomisinin son 10 yılı kâbusa döndü. AKP’nin iktidara geldiği yıl olan 2002’de icra dosyası sayısı 8 milyon iken bu sayısı 2016 yılında 13,5 milyona çıktı. 2018’e gelindiğinde ise borçları yüzünden icralık olanların sayısı 20 milyonu geçti.



Öte yandan tüketicilerin kredi çekme alışkanlığı ise AKP döneminde halkın alışkanlığı haline geldi. Borçla döndürülen ekonomide yurttaşların 2002 yılında borç stoğu 6,7 milyar iken 2018 yılına gelindiğinde yurttaşların 540 milyar TL kredi kartı ve tüketici kredisi borcu bulunuyor.



Öte yandan son 1 yılda karşılıksız çek sayısı ise yüzde 277 oranla rekor biçimde arttı. 2017 aralık ayında 22 bin 110 olan karşılıksız çek adedi, 2018 aralık ayında 83 bin 397 olarak gerçekleşti. Bu veriler ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne ait.



Türkiye’nin küresel pastada payı arttı mı?



• Berat Albayrak: Türkiye’nin bilançosu sağlam. Kamu çok sağlam, diğer alanlarda da sağlam. Küresel pastadan payımız artınca rahatsız oldular.



AKP’nin iktidara geldiği yıl küresel para bolluğunun yaşanmaya başladığı genişleme dönemiydi. 2008 küresel ekonomik krizi ile beraber bu konjonktür gelişmekte olan ülkeler lehine devam etti. Buna rağmen Türkiye’nin dünyada milli gelir sıralamasındaki yeri değişmek bir yana geriledi. 2000 yılında dünyanın en büyük 17. Ekonomisi konumunda olan Türkiye 2018 yılı itibariyle 18. Sıraya gerilemiş durumda. IMF’nin ekonomik göstergeler veri tabanına göre 2018 yılı sonu itibariyle kişisel gelir olarak hesaplandığında Türkiye’nin dünya ligindeki sırası ise 78. Bir zamanlar yoksulluk haberleriyle gündeme gelen Çin ise 73. sırayla Türkiye’nin 5 sıra önüne geçti.



2,5 milyon istihdam yaratmak mümkün mü?



• Berat Albayrak: Ocak ayında TOBB’da Yüksek Şura toplantısı yaptık. TOBB bize kalem kalem hangi destekler sağlanırsa biz de inisiyatif alırız dediler. Biz de teşviklerden, adımlardan bahsettik. Bu taleplerin tamamı karşılanırsa biz de taşın altına elimizi koyarız. Karşılıklı müzakere. Bunların hayata geçmesine dayalı 81 ilde taahhütte bulundular. Bu dediğimiz husus TOBB’da 81 ilin tek tek verdiği il bazında taahhütler gerçekleşirse 2,5 milyona tekabül etti. Bunu takip ediyoruz. Mart ayında ciddi artış var…



Türkiye’de TÜİK’in en son açıkladığı verilere göre 4 milyon 302 bin kişi işsiz. Bu sayı işgücünü oluşturan 32 milyon kişiye oranlandığında işsizlik oranı ortaya çıkıyor. Bu hesaba göre Türkiye’nin işsizlik oranı yüzde 13,5 olarak açıklanmıştı. Diğer yandan Albayrak’ın vaadi gerçekleşirse 2,5 milyon kişi istihdam edildiğinde işsiz sayısı 1 milyon 800 bin kişiye inecek. Bu durumda işsizlik oranı yüzde 5,6’ya inecek. Halbuki Berat Albayrak bu iddiasıyla yine kendi açıkladığı Yeni Ekonomi Programı ile çelişmiş oluyor.Çünkü yine Berat Albayrak’ın 2019 işsizlik beklentisi yüzde 12,1 olmuştu.



Öte yandan TÜİK bu haftaiçi mart ayı Tüketici Güven endeksini açıkladı. Tüketici Güven Endeksini oluşturan alt endekslerden biri hanenin işsiz sayısı beklentisi. Endeksin düşmesi işsiz sayısında artış beklentisinin arttığını gösteriyor. Endeks bugüne dek en düşük seviyesine geriledi. 2009 krizinde dahi 60’ın altı görülmemişti. Ancak 2019 mart ayında endeks 58,9 ile tarihinin en düşük seviyesini görmüş oldu.



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Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam mı?



• Berat Albayrak: Türkiye’nin temel dengelerinin tamamı çok sağlam. Hele de seçimden sonra hiçbir belirsizlik argümanı kalmayacak. Seçim sonuçlarının hiçbir şekilde siyasi resme etki etmeyeceği bir tablo ile karşı karşıyayız.



2008 küresel ekonomik krizi ile beraber Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarını 0’a çekerek kredi genişlemesine gitti. Böylece Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere yabancı sermaye, deyim yerindeyse aktı. Ancak 2013 Mayıs’ında yine Amerikan Merkez Bankası faizleri normale çevireceğini açıkladı. Bunun üzerine uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley faizler arttığında bundan en çok etkilenecek ilk 5 ülkeyi sıraladı. Bu ülkelere kırılgan beşli adı verildi. 2013’ten beri çeşitli ülkeler listeye girse de Türkiye’nin bu listedeki yeri sabit kaldı. Morgan Stanley’e göre 2018’de kırılgan beşli içerisinde aşağıdaki ülkeler bulunuyor.

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2018 kırılgan beşli

1- Türkiye,

2- Brezilya,



3- Hindistan,

4- Endonezya



5- Güney Afrika



Üstelik kırılgan beşli içinde enflasyon oranı en yüksek ülke Türkiye.