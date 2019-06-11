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11.06.2019
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Plaj gelirleri İBB’ye eksik ödendi

birgun.net birgun.net

Havaların ısınmasıyla birlikte dolup taşan İstanbul plajlarından elde edilen gelirin İBB’ye eksik ödendiği iddia edildi.

Sayıştay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal tesis olarak faaliyet gösteren Florya Güneş Plajı, Menekşe Plajı, Yeşilköy Çiroz Plajı, Karaburun Plajı, Küçüksu Plajı ve Caddebostan Plajı’nda bütçeye aktarılması gereken yüzde 5 ciro payı ve KDV’nin eksik hesaplandığını tespit etti.

Sayıştay raporunda İBB şirketi Sağlık A.Ş tarafından işletilen plajlarda İBB’ye aktarılacak pay hesaplanırken sadece plaj giriş ücretlerinin dikkate alındığı, sosyal tesis bünyesinde elde edilen diğer gelirlerin hesaplamaya dâhil edilmediği kaydedildi. İBB Meclisi’nin 2015 yılında aldığı karar ile Florya Güneş Plajı, Menekşe Plajı, Yeşilköy Çiroz Plajı, Karaburun Plajı, Küçüksu Plajı ve Caddebostan Plajlarının 5 yıl süre ve elde edilecek ciro payının yüzde 5+ KDV oranında İBB’ye ödeme yapılması kaydıyla belediyenin iştiraki olan Sağlık A.Ş.’ye tahsis edildiği hatırlatıldı.

Sağlık A.Ş tarafından plajlara giriş sırasında İstanbulkart ile plaj giriş ücreti tahsil edildiği, bunun dışında plajların içerisinde ücret karşılığında vatandaşların yararlanabileceği bir takım mal ve hizmetler satıldığı belirtildi. Satış yapılan bölümler; büfe, dondurma reyonu, deniz ürünleri satış reyonu, şezlong kiralama, emanet dolapları, haşlanmış mısır reyonu, plaj şemsiyesi kiralama, kafeterya, waffle reyonu, soğuk içecek reyonu olarak sıralandı.

İBB’NİN PLAJ GELİRİ DÜŞTÜ

Sözcü’nün haberine göre, yapılan incelemede İBB’ye aktarılması gereken yüzde 5’lik ciro payı ve KDV tutarının hesaplanması ve tahsil edilmesinde sadece plaj giriş ücretlerinin değil sosyal tesisler bünyesinde elde edilen diğer gelirlerin de hesaplamaya dâhil edilmesi gerektiği vurgulandı. Mevcut uygulamanın İBB açısından elde edilebilecek gelirin altında tahakkuk ve tahsilatlara neden olduğuna dikkat çekildi. Sayıştay’ın bulgusu ile ilgili İBB verdiği yanıtta gerekli düzeltmelerin yapılacağını açıkladı.

İBB ŞİRKETİ KAZANCINI GİZLEMİŞ

Sayıştay’ın ortaya çıkardığı skandala tepki gösteren CHP’li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman “İBB’nin şirketi kazancının yarısını gizlemiş. Bu paranın nereye gittiği belli değil. Biz CHP meclis üyeleri olarak kurulan denetim komisyonunda bu şirketlerin hesaplarının da incelenmesini istediğimizde AKP her seferinde buna engel oldu” dedi. İBB’nin yıllardır nasıl soyulduğunu anlattıklarını, bütçesinin nasıl siyasi amaçlarla kullanıldığını hep söylediklerini aktaran Ataman “Sayıştay raporu bizim yıllardan beri CHP olarak dile getirdiğimiz gerçekleri teyit ediyor. İBB’nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran’da tekrar başkan seçilecek ve bu kaynakların hepsini İstanbul halkı için kullanacak” diye konuştu.

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