Plajlarda soygun var

Yaz aylarında tatil geçirilecek mekanlar arasında yaygın olarak yurt içi sahilleri tercih ediliyor. Fakat plajların işletmelerce işgal edilmesi, denizde vakit geçirmek isteyen dar gelirleri yüksek ücretlerle baş başa bırakıyor.

Pek çok tesis ve işletme giriş ücreti alırken, girişin ücretsiz olduğu yerlerde şezlong ve şemsiye için ücret isteniyor. BirGün’e konuşan Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, her yurttaşın kıyılardan yararlanma hakkının kanunla korunduğunu hatırlatarak, bu durumla karşılaşanların idari ve mülki amirliklere gerekli şikayetlerde bulunabileceklerini ifade etti.

İstanbul içindeki koylarda giriş ücretleri ortalama 30-40 TL arasında seyrederken, hafta sonları fiyat biraz daha artıyor ve şezlong, şemsiye gibi gereçler için 10 TL gibi bir ücret talep ediliyor. Türkiye’nin tatil için daha çok tercih edilen Ege kıyılarında ise fiyat iki üç katına kadar çıkabiliyor. Bodrum localarında fiyat 1000 TL’yi bulabiliyor.

İstanbul’da bulunan bazı plajların ücretleri şöyle:

Babylon Kilyos: Giriş hafta içi 40 TL, hafta sonu 60 TL

Büyükada Naki Bey Plajı: Giriş hafta içi 30 TL, hafta sonu 35 TL

Şile Ağlayankaya Plajı: Giriş ücretsiz, şezlong hafta içi 25 TL, hafta sonu 30 TL

Florya Güneş Plajı: Giriş 25 TL, öğrenci 20 TL (Ücrete şezlong, şemsiye, kabin, duş ve tuvaletler dahil)

Tırmata Beach: Giriş hafta içi 30 TL, hafta sonu 50 TL (Ücrete bir içecek dahil ve damsız giriş yok)

Bodrum’da bulunan bazı plajların ücretleri şöyle:

Bi Beach Club: Giriş 80 TL. Bir kola ve hamburger fiyatı: 75 TL

Hilton Bodrum Türkbükü Resort & Beach: Giriş 250 TL. Yeme içme 80 ile 1000 TL arasında değişiyor

Xuma Village Beach: Giriş 100 TL. Bir kola hamburger fiyatı: 60 TL

Kuum Beach: Giriş 100 TL. Bir kola hamburger fiyatı: 60 TL

Maça Kızı Beach: Giriş ücreti yok fakat 200 TL harcama limiti. Localar ise 1000 TL. Yeme-içme ortalama 100-200 TL

Çeşme de en çok ziyaretçi alan yerler arasında. İzmir’de fiyatlar ortalama olarak şu şekilde:

Alaçatı Aya Yorgi Plajı: Giriş ortalama 40-50 TL

Marrakech Beach Club: Giriş 60 TL. Rezervasyonsuz giriş yapılamıyor. Giriş fiyatına şezlong ve şemsiye dahildir.

Before Sunset Beach Club: Giriş 50 TL

Sole&Mare Beach Club: Giriş 50 TL. Giriş fiyatına şezlong ve şemsiye dahil.

Tren Beach Club: Giriş 60 TL ve araç ile gelirseniz 20 TL otopark ücreti mevcut.

Kafepi Beach Club: Giriş 60 TL

Babylon Aya Yorgi Beach Club: Giriş 60 TL



İzmir Çeşme Anzak Koyu’nda da Haziran ayında, daha önce halkın ücretsiz olarak kullandığı plajın çevresi, bir şirket tarafından kapatılarak girişler ücretli hale getirilmiş, Çeşmeliler oturma eylemi yaparak durumu protesto etmişti.

“Kıyıları kullanmak yasal hak”

Konuya ilişkin BirGün’e konuşan Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, 1954 tarihli Kıyı Kanunu’nu hatırlatarak “Kanunun beşinci maddesi çok açık. Kıyıdan 50 metre içeriye kadar olan alan bütün vatandaşların eşit olarak yararlanmasına ayrılmış. 50 metreden sonra istediğiniz tesisi kurabilirsiniz ama bu 50 metreyi aştığınız zaman kanunun emredici hükmüne aykırı davranıyorsunuz demektir,” dedi.

“Denizler halkındır”

“Denize kıyı şeritlerimiz, kumsallarımız denizlerimiz, özel şahısların ya da özel mülkiyete tabi olamaz” diyen Koçal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kıyılar, kumsallar, denizler halkındır, halk ücretsiz olarak yararlanmalıdır. Bazı uyanıklar, plaj şekline döndürerek, kumsalın bir bölümümü çevirerek giriş ücreti ya da şezlong ve şemsiye kirası adı altında ücret talep etmektedirler. Bazı yerlerde loca uygulaması adı altında alınmaktadır, denize kıyı olan bazı otellerde ise sanki deniz otelin özel mülkü imiş gibi denizden vatandaşın yararlanması engellenmekte, deniz otel müşterilerinin kullanımına sunulmaktadır”.

“Yalnızca plaj hizmetlerinde ücret olabilir”

Koçal, yurttaşların ücrete tabii olma durumlarını şöyle açıkladı: “Tüketicilerin denizden faydalanması engellenemez, özel plajlar adı altında ücretlendirilemez. Plajlarda tüketiciler, plajın hizmetinden yararlanır ise ücret ödeyebilir. Plajda herhangi bir kiralama yapmıyor ise giriş ücreti dahil hiçbir ücret ödenmemeli”.

Koçal, giriş ücreti talep edilmesi gibi bir durumla karşılaşıldığında yapılması gerekenleri aktardı: “Bu tür uygulamalar olur ise, tüketici ödeme yapmak zorunda kalırsa mutlaka belgesini alarak, ikametgahlarının bulundukları yerlerde hakem heyetlerine müracaat etmeliler. Plajlarda hiçbir vatandaşımız giriş ücreti ödemeye ya da kiralama yapmaya ya da alışveriş yaptırılmaya zorlanamaz. Bu tür uygulama ile karşılaşan vatandaşlarımız var ise idari ve mülki amirliklere gerekli şikayetlerde bulunabilirler”. Koçal son olarak “Yerel denetimler yapılmalı ve gerekli yaptırımlar uygulanmalı” dedi.