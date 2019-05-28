Plastik kirliliğine dikkat çekmek için 450 yıllık canlı yayın başlatıldı

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), ciddi boyutlara ulaşan plastik kirliliğine dikkat çekmek için 450 yıl sürecek bir canlı yayın başlattı. Başlatılan canlı yayında plastik bir şişe kum üzerinde gösteriliyor.

Plastik atıklar dünyada yaşayan tüm canlılar için büyük bir risk oluşturuyor. 450 yıl kadar doğada kalabilen plastik atıklar, içerdikleri maddeler nedeniyle hem hayvanlara, hem bitkilere hem de biz insanlara fazlasıyla zarar veriyor. Bazen balinaların midesinde bile rastlanan plastik atıklar; deniz sularını, verimli toprakları, akıllara gelebilecek her yeri kirletiyor. Hal böyle olunca Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) plastik atıklar için dikkat çekici bir etkinlik başlattı. WWF’nin başlatmış olduğu etkinlik, 30 Mart’ta başladı ve tam 450 yıl sürecek.

Portekiz’in Lizbon şehrinde başlatılan etkinliğin 450 yıl sürmesinin nedeni, plastik bir atığın dünyayı 450-500 yıl kadar kirletmesi. Etkinliğin konusuna gelecek olursak; WWF ile NOSSA isimli bir şirketin ortak olarak başlattığı bu etkinlik bir canlı yayın. Plastik atık kirliliğinin dünyaya vermiş olduğu zarara dikkat çekmek için yapılan bu canlı yayında sadece bir plastik şişe görüntüleniyor.

Başlatılan bu etkinlik için bir internet sitesi oluşturuldu. Bu internet sitesinden canlı yayını izleyebiliyorsunuz. Bir de bu site üzerinde bir sayaç bulunuyor. Bu sayaç, canlı yayının bitmesine ne kadar süre kaldığını gösteriyor. WWF’nin bu etkinlik için oluşturmuş olduğu internet sitesine buradan erişebilirsiniz.

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