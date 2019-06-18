Platini’nin şaibelerle dolu yöneticilik geçmişi

Eski UEFA Başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesi esnasında yapılan usulsüzlükler nedeniyle gözaltına alındı.

Platini’nin, organizasyonun Katar’a verilmesinden önce yaptığı bir gizli görüşme yaptığı iddia edilmişti. Bu iddiaya göre Platini, oylamadan bir ay önce, para akışını sağlayan FIFA eski Başkan Yardımcısı Muhammed Bin Hammam ile Paris’teki Elysee Sarayı’nda özel bir görüşme yaptı. Platini’nin Bin Hammam’la kahvaltıda bir araya geldikten sonra öğle yemeğinde de dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Katar Emiri’nin oğlu ve Katar Başbakanı ile Dünya Kupası 2022’yi tartıştıkları öne sürüldü.

Futbolculuğu döneminde oynadığı futbolla ikon haline gelen Michel Platini’nin yöneticilik kariyeri ise şaibelerle dolu.

Fransız futbol adamının adının karıştığı yolsuzluk iddiaları şöyle:

20 Eylül 2013: UEFA Başkanı olduğu dönemde 2022 Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesinde önemli rol oynayan Platini, kupanın kış aylarında düzenlenmesi için büyük bir lobi çalışması yürütmüştü. Fransız yönetici, 20 Eylül tarihinde yaptığı açıklamada ise Katar’ın kupayı almasında politik oyunların etkili olduğunu itiraf etmişti.

9 Ocak 2014: Katar’ın Dünya Kupası düzenleme hakkını kazanmasının ardından birçok iddia ortaya atılmaya başladığı dönemde Platini’nin dönemin FIFA Genel Sekreteri Jérôme Valcke Katar lehine oy kullanması için baskı altına aldığı ortaya çıktı.

5 Haziran 2014: Fransız yönetici, 2022 Dünya Kupası’yla ilgili şaibe iddiaların artmasının ardından son kozunu yaptığı blöfle oynadı. Platini, iddiaların kanıtlanması durumunda Katar Dünya Kupası için yeni oylama çağrısında bulundu.

21 Aralık 2015: Düzenlenen büyük operasyon Platini’nin yöneticilik kariyerini noktaladı. FIFA Etik Komitesi, UEFA Başkanı Michel Platini’nin, dönemin FIFA Başkanı Sepp Blatter’den aldığı 1.3 milyon sterlinlik ödemeyi ‘Hiçbir yasal dayanağı olmadığı’ gerekçesiyle usulsüz buldu. Karara göre Blatter’in danışmanlık adı altında Platini’ye yaptığı 1.3 milyon sterlinlik ödemenin usulsüz olduğu ve hiçbir yasal dayanağı olmadığı gerekçesiyle, ikiliyi 8 yıl futboldan men etti. Men kararı komiteden şöyle duyuruldu; “FIFA Etik Komitesi Yargı Odası Başkanı Hans Joachim Eckert’in kararına göre, FIFA Başkanı Joseph Blatter ve FIFA Yürütme Komitesi Başkan Yardımcısı ve üyesi UEFA Başkanı Michel Platini 8 yıl boyunca futbolla ilgili tüm ulusal ve uluslararası aktivitelerden men edilmişti. Men işlemi hemen uygulanmaya başlanacaktır.”