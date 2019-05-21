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22.05.2019
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“Plüton’da bir yüzey-altı okyanusu olabilir”

Gezegen bilimciler, yalıtıcı bir gaz katmanının, Plüton'un buzlu yüzeyinin altında bir su okyanusunun oluşmasına imkan sağlamış olabileceğini ileri sürdü.

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Japonya’nın Hokkaido, Tokuşima, Osaka ve Kobe üniversiteleri, Tokyo Teknoloji Enstitüsü ile ABD’nin California Üniversitesinden bilim insanları, yaptıkları bilgisayar simülasyonlarında Plüton’daki düşük sıcaklık değerlerine rağmen, yüzeydeki buzul tabakasının altında gaz hidratlarından oluşan yalıtıcı bir katman olması halinde, Plüton’da bir yüzey-altı okyanusunun oluşma ihtimalini belirledi.

NASA’nın New Horizons adlı uzay aracının, Temmuz 2015’te Plüton’a yakın geçişi sırasında çektiği yakın plan fotoğraflarda Plüton’un ekvator çevresinde Teksas eyaleti büyüklüğünde eliptik biçimli beyaz bir çanak tespit ettiğine dikkati çeken bilim insanları, “Sputnik Planitia” adı verilen bu çanağın konumu ve topografyası itibarıyla bir yüzey okyanusunu barındırabileceğini vurguladı.

Ancak Plüton’un çok soğuk olması nedeniyle böylesi bir okyanusun uzun zaman önce donacağı ve kapladığı havzanın düzleşeceğinin altını çizen araştırmacılar, okyanusun, yüzeydeki buz tabakasının hemen altında oluşan gaz hidratlarının ısı izolasyonu yaratarak su okyanusunun varlığını ve topografyasını korumasını sağladığı varsayımında bulundu.

Bilim insanları, benzer bir sürecin Güneş’e uzak ve az ısı alan diğer gezegen ve uydularda da yüzey altı okyanuslarının oluşmasını sağlayabileceğini belirtti.

Araştırmanın sonuçları Hokkaido Üniversitesinin internet sitesinde yayımlandı.

Kaynak:AA
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