Pogba’nın bonservis bedeli belli oldu

Manchester United’ın Real Madrid’in ilgilendiği Paul Pogba için 200 milyon avro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.

İddia Real Madrid’e yakınlığıyla bilinen Marca gazetesinde yer aldı. Manchester United’ın Paul Pogba için Real Madrid’den 200 milyon avro istediği ve 8 Ağustos’a kadar süre tanıdığı belirtildi.

İspanyol devi, şu ana kadar Hazard, Militao, Jovic, Mendy ve Rodrigo transferleri için 303 milyon avro harcadı.

Haberde, teknik direktör Zinedine Zidane’ın bu oyunculara ek olarak Paul Pogba’yı da takımda görmek istediğini vurgulandı.