16.03.2019
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“Poligon Vadisi’ne Millet Bahçesi istemiyoruz”

Karabağlar Kent Konseyi'nin öncülüğünde toplanan yurttaşlar, Poligon Vadisi'ne Millet Bahçesi yapılmasını kabul etmeyeceklerini vurguladı.

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

İzmir’in Karabağlar İlçesi’nde, Karabağlar Kent Konseyi’nin öncülüğünde toplanan yurttaşlar, ilçenin acil çözülmesi gereken sorunlarını dile getirdi. Bugün, Güzelyalı Barış Selçuk Parkında bir araya gelen çok sayıda Karabağlar İlçesi sakini, burada düzenledikleri basın toplantısı ile taleplerini sıraladı.

Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık, 500 bini aşkın vatandaşın yaşadığı Karabağlar’da dayanışmayı, saygıyı, sevgiyi, barış içinde, huzur içinde birlikte yaşamayı zenginleştirmeye çalıştıklarını belirterek, “Konseyimizi oluşturan Sivil Toplum Kuruluşları ve Konsey üyesi vatandaşlar, biz hepimiz yaşadığımız yerle çok ilgiliyiz. Kentimizin suyuna, mimarisine, yoluna, sosyal ve kültürel gelişimine, ekonomisine her şeyden önce insanına, canlısına cansızına duyarlıyız. Henüz 10 yaşında olan ilçemizin ve İzmir’imizin gelişmesine fikirlerimizle, önerilerimizle, dayanışmamızla, etkinliklerimizle katkıda bulunuyoruz. Biliyoruz ki her olumlu gelişme Karabağlar’da yaşayan bizlerin mutluluğuna, refahına olumlu bir katkıdır; hayatımızı güzelleştirir, iyileştirir” dedi.

MİLLET BAHÇESİ İSTEMİYORUZ

31 Mart yerel seçimleri arifesinde Karabağlar’da hayatlarını güzelleştirecek en temel taleplerini dile getirmek için toplandıklarını belirten Işık, ilk olarak poligon vadisinin yeşil alan olarak kalmasını istediklerini kaydetti.

Poligon Vadisi’ne Millet Bahçesi yapılmasını kabul etmeyeceklerini anlatan Işık, “Biz vadinin 45 hektarlık kısmını İzmir Millet Bahçesi yapma vaadini kabul etmiyoruz. 200 hektarın tamamının Karabağlar ve İzmir halkının serbestçe gezebildiği bir Kültürpark, bir kent ormanı, bir botanik müzesi olmasını istiyoruz. Alan içinde kültür ve spor imkânı veren çok az sayıda bina olmalı, konut alanı olmamalı diyoruz” dedi.

İkinci taleplerinin Uzundere’de TOKİ’ye bedelsiz devredilen 87 hektarlık alanın Karabağlar’da kurulu İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne kampüs alanı olmak üzere bedelsiz devri olduğunu anlatan Işık, üçüncü taleplerinin ise, Karabağlar Kaymakamlığı önündeki Emniyet Müdürlüğü’ne ait metruk inşaatın kaldırılarak ve alanın imar statüsü değiştirilerek altı otopark, üstü kent meydanı olacak şekilde yeniden projelendirilip inşa edilmesi ve Karabağlar halkının yararına sunulması olduğunu söyledi.

2012 yılında 16 mahalleyi ve 20 binden fazla konutu içeren 540 hektarlık yerleşimin riskli alan ilan edilmesiyle Karabağlar’ın Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm alanına sahip ilçe olduğunu anlatan Işık, bu alanda yaşayan yaklaşık 70 bin insanın yedi yıldır yarın neyle karşılaşacağını, nerede oturacağını, komşusunun kim olacağını, çocuğunun hangi okula gideceğini bilemeden tedirgin, huzursuz, gergin yaşadığını belirti. Bu nedenle dördüncü taleplerinin, sorunun adil ve insani çözümü için riskli alan kararının kaldırılması olduğu ifade etti.

HASTANELER KAPATILMASIN

Bayraklı’da yapılmakta olan şehir hastanesi faaliyete geçtiğinde Bozyaka Hastanesi’nin kapatılacağını söyleyen Işık, “2020’den sonra da Yeşilyurt Hastanesinin kapatılması gündeme gelecektir. Karabağlar’dan ambulansla 25 dakikadan önce varamayacağımız Şehir Hastanesi’ni değil, zaten tam teşekküllü olan Bozyaka ve Yeşilyurt hastanelerimizin açık kalmasını istiyoruz” dedi.

Seçimlerden sonra yeni dönemin stratejik planı yapılırken önerilerinin dikkate alınmasını ve stratejik plan çalışmalarına konsey ve sivil toplum kuruluşları olarak katılmayı istediklerini anlatan Işık, yerel eşitlik eylem planının hazırlanmasını ve bu hazırlıkta STK’ler ve konsey olarak yer almayı talep ettiklerini de sözlerine ekledi.

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