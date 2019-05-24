Tutuklu anneleri’nin yapmak istediği açıklamaya saldıran polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Bir polis amirinin, oğlu açlık grevinde olan anneye, “Gebersin çocuğun bana ne” sözleri kameralara yansıdı.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, devam eden açlık grevi ve ölüm oruçlarına dikkat çekmek amacıyla Konak Eski Sümerbank önünde açıklama yapmak isteyen tutuklu annelerine polis saldırdı.

Aralarında HDP İl Eşbaşkanı Besriye Tekgür’ün de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Annelere müdahaleye engel olmaya çalışan HDP Milletvekili Murat Çepni de ablukaya alındı. Etrafını saran polisler, Çepni’yi zorla alandan uzaklaştırıldı. Müdahale sonrası kaç kişinin gözaltına alındığı öğrenilemedi.

POLİS AMİRİ: GEBERSİN ÇOCUĞUN BANA NE

Müdahale sırasında bir polis amirinin, oğlu açlık grevinde olan anneye, “Gebersin çocuğun bana ne” sözleri kameralara yansıdı.

POLİS ŞİDDETİ PROTESTO EDİLDİ

Açıklamanın engellenmesinin ardından zorla alandan darp edilerek uzaklaştırılan HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni ve aileler partinin il binası önünde basın açıklaması yaptı. “Tecrit kalktıysa ailelere neden saldırılıyor?” diye soran Çepni, “Biz bu saldırılardan kaynaklı endişeli olduğumuzu bir kez daha söylemek istiyoruz. Oyalama mı, bir saldırı konsepti mi geliştirmeye çalışıyorlar? Bunu tutuklu arkadaşlarımız ve bizler anlamaya çalışıyoruz” dedi.

‘MİLLETVEKİLİ OLARAK TARTAKLANDIM’

Gözaltına alınanların serbest bırakılmasını isteyen Çepni, “Ben İzmir Milletvekili olarak polis tarafından engellendim ve tartaklanarak alandan uzaklaştırıldım. Polisin görevi anayasal haklarımızı kullanmamızı sağlamaktır, halka karşı suç işlemek değildir. Bu suçu işleyenler, bunun hesabını mutlaka vereceklerdir” diye konuştu.

Çepni, “Biz bugüne kadar bu zulme direndik, bugünden sonra da halkımızla omuz omuza faşizme karşı direneceğiz. Tecrit kalkmalı, demokrasinin önü açılmalı” dedi.

‘DEMOKRATİK HAKKIMIZI KULLANMAK İSTEDİK’

Tutuklu aileleri adına Türkan Yıldırım açıklama yaptı. 3 bin insanın bedenini ölüme yatırdığını söyleyen Yıldırım, “O çocukların anneleri olarak bugün İzmir’de en demokratik hakkımızı kullanmak için Sümerbank’ın önündeydik. Polisin sert müdahalesiyle karşılaştık. Annelerimizi gözaltına aldılar. Biz cezaevlerinde ölümler yaşanmasın diye meydanlara çıkmak istiyoruz. Herkesin de bu direnişe ses vermesini istiyoruz. Tecridin kalktığını söylüyorlar; ama hiçbir adım atılmıyor” diye konuştu.