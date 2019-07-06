Polis darp etti, AYM’ye başvurdu

ANIL ATAŞ

Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü haftasındaki buluşmasında gerçekleşen polis saldırısı sonucu kolu kırılan Aydın Aydoğan’ın açtığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verilmesi üzerine konuyu Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı.

Aydoğan’ın, savcılığın olay sırasında orada bulunup bulunmadığının belirsiz olduğu nedeniyle verdiği takipsizlik kararı vermesine yönelik yaptığı itirazlara ret gelince, konuyla ilgili AYM’ye bireysel başvuru yaptı.

BirGün’e konuşan Aydoğan, “Bu ülkede adaleti de ahlakı da yok ettiler. Kayıp yakınlarını arayan Cumartesi Anneleri’nin o günkü çağrısına kulak kapayamazdım. Adalet mekanizması çalışmıyor, çalıştırılmıyor. AYM’den bir sonuca ulaşamazsak AİHM’e gideceğiz. İçişleri Bakanlığı’na da tazminat davası açacağız” dedi.