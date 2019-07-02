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02.07.2019
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Polis hastaneden yürüyüş için çıkan siyah hastayı ‘Bunları çaldın mı?’ diyerek tutukladı

ABD polisi doktorun izniyle yürüyüşe çıkan siyah bir hastayı hastane ekipmanlarını çalmakla suçlayarak tutukladı.

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ABD’nin Illinois eyaletinde hastanede kalan bir siyah hasta, doktorun izniyle yürüyüşe çıktı. Kolunda serumla hastane yakınında yürüyen hasta polis tarafından durduruldu.

CNN’in haberine göre hastayı durduran polis, siyah hastayı ‘hastane ekipmanlarını çalmakla’ suçladı. 24 yaşındaki Shaquille Dukes, polisin ırkçı sebeplerle kendisini hedef aldığını belirterek, “Bana sorduğu ilk şey, ‘Adın ne? Yardımcı olabilir miyim?’ değildi. ‘Bunları çalıyor musun?’ sorusuydu” diye konuştu.

‘NEDEN BURADA OLDUĞUN BENİ İLGİLENDİRMİYOR’

Dukes’un arkadaşı olayı telefonuyla görüntüleyerek internette paylaşırken, kolunda serumla yürüyüşe çıkan Dukes, polisin kendisini hastane ekipmanlarını internette satmayı planlamakla suçladığını söyledi.

Polisin doktor izniyle yürüyüşe çıkan hastaya, “Neden burada olduğun beni ilgilendirmiyor, hapse gideceksin” dediği aktarılırken, polisin hastanın kolundaki serumu da doktor denetimi olmadan çıkarttığı bildiriliyor.

Olayın yaşandığı Freeport’un yerel polisi tarafından yapılan açıklamada olayın ciddiyeti sebebiyle olayı araştırmak üzere bağımsız denetçi tutulduğu belirtildi.

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