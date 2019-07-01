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01.07.2019
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Polis, Kızılcaköylü kadınları ifade vermeye çağırdı

Kızılcaköy’de yapılmak istenen JES’e karşı direnen halk 11 aydır mücadelesini sürdürüyor. Direnişin simgesi olan 12 kadın bugün ifadeye çağrıldı

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR
AYCAN KARADAĞ

Aydın’ın Efeler İlçesine bağlı Kızılcaköy’de Gürmat Enerji Şirketi’nin yapmak istediği Jeotermal Enerji Santrali’ne (JES) karşı köylülerin başlattığı nöbet eylemi yaklaşık 11 aydır devam ediyor. Direnişin simgesi olan Kızılcaköylü kadınlar bugün polis karakoluna ifadeye çağrıldı. İzmir Barosu avukatları ile Efeler Polis Merkezi’ne giden Kızılcaköylü 12 kadının geçtiğimiz aralık ayında gerçekleşen eylemlerden dolayı ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

“MAĞDUR OLAN YİNE BİZ OLDUK”

Konu hakkında BirGün’e açıklama yapan Fatma Obay, “Biz kötü bir şey yapmadık. Biz toprağımızı savunuyoruz. Yaşam alanımızı savunuyoruz. Bugün ifade vermeye geldik. Demek ki yaşam alanını savunmak kötü bir şeymiş. Yani onların gözünde. O eylemlerde darp edilen bizdik, gaz yiyen bizdik ve mağdur olan yine biz olduk” şeklinde konuştu.

İfade vermeye giden Kızılcaköylü kadınlardan Nigar Güzelgör’ün, ifade verdiği esnada sinir krizi geçirerek bayıldığı bildirildi. Nigar Güzelgör’ün hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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