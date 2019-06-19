Polis saldırısıyla bebeğini kaybeden E.Ö’ye 17 bin tazminat

Recep Tayyip Erdoğan’ın 2010 yılında Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’nde rektörlerle yaptğı görüşmeyi protesto ederken polis tarafından saldırıya uğrayarak bebeğini kaybeden E.Ö.’ye Anayasa Mahkemesi (AYM) tazminat verilmesine hükmetti.

AYM, kötü muamele yasağının ve toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

4 Aralık 2010 yılında dönemin başbakanı Erdoğan ve üniversite rektörlerinin, Dolmabahçe’de bulunan Başbakanlık çalışma ofisinde Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) sorunlarını görüşmek üzere yaptığı toplantı nedeniyle yapılan yürüyüşe polis saldırısı oldu. E.Ö. sıkılan biber gazından etkilenmiş, hamile olduğunu söylemesine rağmen copla darp edildi ve tekmelendi. E.Ö. saldırıda bebeğini kaybetti.

Olayla ilgili E.Ö.’nün yaptığı suç duyurusu sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’ndan (ATK) E.Ö.’nün çocuk düşürmesi arasında bir bağ olup olmadığına ilişkin rapor istedi. E.Ö. ayrıca savcılığa iki sağlık raporu sundu. Üniversite Hastanesi’nce düzenlenen rapor ile ATK’nin hazırladığı rapor tamamen zıt görüşler içerdi. Cumhuriyet Başsavcılığı ATK Genel Kurulundan çelişkiyi giderecek bir sağlık raporu düzenlemesini istedi. Ancak ATK Genel Kurulu raporunun anılan çelişkiyi gidermekten uzak olduğu görüldü.

Öte yandan, Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın gerçekleşme koşullarının ortaya çıkarılması için tanık ifadelerine başvurulmadı ve karar gerekçesinde bilirkişi incelemesi yaptırılan kamera kayıtlarına ilişkin bir değerlendirmeye yer verilmediği anlaşıldı. E.Ö.’nün karara itirazı da Sulh Ceza Hâkimliği tarafından reddedildi. Yüksek mahkeme kararın bir örneğinin kötü muamele yasağının ihlalin ortadan kaldırılması için İsstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. AYM ayrıca E.Ö’ye 17 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. AYM kararın bir örneğinin de İstanbul Adli Tıp Genel Kurulu’na ve Adalet Bakanlığı’na gönderilmesine karar verdi.