Polis ve nüfus memurunun yurttaşları dolandırdığı ortaya çıktı

Sahte banka linki göndererek 48 kişiyi 1 milyon 38 bin lira dolandırdıkları öne sürülen bir polis ve bir nüfus memurunun da aralarında bulunduğu 19’u tutuklu 56 kişi hakkında, 578 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bir polis ve bir nüfus memurundan temin ettikleri bilgilerle telefon hatlarını kopyaladığı ve sahte banka linkleri ile internet bankacılığı şifrelerini temin ederek, yurt dışı yönlendirmesi ile bankadan arıyormuş gibi yaparak şifrelerini ele geçirdikleri 48 kişiyi 1 milyon 38 bin TL, 550 dolar ve 3 bin Euro dolandırdıkları iddia edilen 19’u tutuklu 56 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, örgütün elebaşının Usame G. olduğu, yöneticilerinin de Şahin V., polis ve nüfus memurundan vatandaşların bilgilerini temin eden Yaşar Ç., Şükrü D., Nevzat T., Ramazan T., Halil İbrahim A. ve Mert Y. olduğu, kalan 47 şüphelinin de örgüt üyesi olduğu belirtiliyor.

POLİS VE NÜFUS MEMURUNDAN BİLGİLERİ ALIP DOLANDIRICILIK YAPMIŞLAR

Tutuklu şüpheli Yaşar Y.’nin Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru olan tutuklu şüpheli Caner Ç. ve Pendik Nüfus Müdürlüğü’nde görevli olan tutuklu memur Samet C.’den dolandırdıkları kişilere ait bilgileri temin ettiği belirtilen iddianamede, vatandaşların dolandırıldığı anlatıldı.

POLİS VATANDAŞLARIN BİLGİLERİNİ DOLANDIRICILARA VERDİ

Tutuklu yargılanan polis memuru Caner Ç.’nin, tutuklu olan örgüt yöneticisi Yaşar Ç. ile irtibatlı olduğu hatırlatılan iddianamede, “Mağdur olan vatandaş bilgilerini yetkisinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetlerinde tahsisli programdan sorgusunu yaparak Yaşar Ç.’nin telefonuna mesaj ile gönderdiği” savunuldu.

Tutuklu sanık nüfus müdürlüğü çalışanı Samet C.’nin de örgüt yöneticisi Yaşar Ç. ile irtibatlı olduğu belirtilen iddianamede, “Mağdur olan vatandaş bilgilerini yetkisinde bulunan Nüfus Müdürlüğü hizmetlerinde tahsisli programdan sorgusunu yaparak Yaşar Ç.’nin telefonuna mesaj ile gönderdiği” kaydedildi.

‘ESKOBAR’ LAKABINI KULLANMIŞ

İddianamede, tutuklu sanık Yaşar Ç.’in ifadesine de yer verildi. Yaşar Ç., kendisi gibi tutuklu sanık Şahin V. ile birlikte bir çok dolandırıcılık eylemini gerçekleştirdiğini kabul ederek Şahin V.’nin “Eskobar” takma adını kullandığını söyledi. Dolandırıcılık amacıyla elinde bulunan numaraları polis memuru olan şüpheli Caner Ç.’ye verdiğini, Caner Ç.’nin de bu kişilere ait bilgileri sistemde sorgulatarak kendisine verdiğini söyleyen Yaşar Ç., kendisinin de bu bilgileri iddianamede örgüt lideri geçen tutuklu şüpheli Usame G.’nin yardımcısı olan tutuklu şüpheli Şahin V.’ye verdiğini itiraf etti.

POLİS MEMURU BİLGİLERİ ÇETE YÖNETİCİSİNE VERDİĞİNİ KABUL ETTİ

Bilgileri POLNET üzerinden temin ederek Yaşar Ç.’ye verdiğini kabul eden tutuklu polis memuru Caner Ç., bilgileri verdiği Yaşar Ç.’nin dolandırıcılık suçunu işlediğini bilmediğini söyledi.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ MEMURU HER BİLGİ İÇİN PARA ALMIŞ

Yaşar Ç., iddianameye yansıyan ifadesinde, Pendik Nüfus Müdürlüğü’nde nüfus memuru olan tutuklu şüpheli Samet C.’nin üçüncü kişilere ait nüfus bilgilerini kişi başı 300 ile 500 lira karşılığı kendisine verdiğini söyledi. Samet C. ise Yaşar Ç.’ye verdiği bilgiler karşılığında menfaat temin etmediğini savundu. İddianamede, örgüt lideri olmakla suçlanan Usame G.’nin tüm suçlamaları reddettiği bilgisine yer verildi.

2 BİN KİŞİNİN BİLGİLERİNİ 4 BİN TL KARŞILIĞI SATIN ALMIŞLAR

İddianameye yansıyan ifadesinde tutuklu şüpheli Usame G. için çalıştığını söyleyen tutuklu şüpheli Şahin V., temin ettiği müştekilerin hesap bilgilerini ve şifrelerini şüpheliler Nevzat T. ve Ramazan T.’ye verdiğini itiraf etti. Ele geçirdikleri hesaplardan ele geçirdikleri paraları çekmeye giden kişileri takip ettiğini, çekilen paraları teslim alarak Usame G.’ye götürdüğünü ve karşılığında yüzde 3 ile 5 arası komisyon aldığını söyleyen Şahin V., Usame G.’nin 2 bin kişinin bilgilerini 4 bin TL karşılığı satın aldığını öne sürdü.

ÇAĞRI MERKEZLERİNE SUNUCU SATAN ŞÜPHELİ DE TUTUKLU

İddianamede, bilgisayar yazılımcısı olan tutuklu şüpheli Mert Y.’nin de ifadesine yer verildi. Telefon hatları üzerinden sağladığı VoİP adı verilen internet üzerinden yapılan telefon görüşmesiyle gerçekte banka tarafından aranmayan müştekilerin bankadan aranıyormuş gibi aranmasını sağlayarak dolandırılmalarına neden olmakla suçlanan Mert Y., çağrı merkezlerine sunucu satma ve kiralama işi yaptığını söyledi. VoİP hat isteyen şirketler arasında aracılık yaptığını, Lüksemburg merkezli web siteleri aracılığı ile VoİP hat temin ettiğini söyleyen Mert Y.,örgüt lideri Usame G.’nin yardımcısı Şahin V. ile VoİP hatlara ilişkin görüştüğünü kabul etti, ancak bu kişilerin sağladığı hizmeti nerede kullandığını bilmediğini öne sürdü.

Mert Y., örgütün gerçekleştirdiği dolandırıcılık suçu ile ilgisi olmadığını savundu. İddianamede, örgüt yöneticileri olan 9 şüphelinin, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek”, “Nitelikli dolandırıcılık” ve “Resmi belgede sahtecilik” suçundan 165 yıldan 578’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasını istendi.

Kalan 47 sanığın, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “Nitelikli dolandırıcılık” suçlarından 4 yıldan 73’er yıla kadar değişen hapis cezası ile yargılanmaları talep edildi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.