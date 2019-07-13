Ankara’da Yüksel caddesindeki TAYAD eyleminde gözaltına alındığı sırada polisin cinsel saldırısına uğrayan Merve Demirel yeniden gözaltına alındı.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Demirel’in gözaltına alındığı haberini Twitter’dan duyurdu.

Aynı saatlerde KHK ile görevinden ihraç edilen öğretmen Acun Karadağ, sosyal medya hesabından evine polisin girdiğini duyurdu.

Karadağ, Demirel’in cinsel saldırıya uğradığı gün sosyal medya hesabından ”Bu çocuk üniversite öğrencisi. TAYAD’ın Ankara Sakarya Caddesi’nde yaptığı bir eyleme dün destek verdi. Gözaltına alındı. Ve polisin tacizine uğradı. Bu iğrenç durumu fotoğraf makinesi belgeledi” sözlerini paylaşmıştı.