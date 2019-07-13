24.3 C
Istanbul
13.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Polisin cinsel saldırısına uğrayan Merve Demirel yeniden gözaltına alındı

Polisin cinsel saldırısına uğrayan Merve Demirel yeniden gözaltına alındı

birgun.net birgun.net

Ankara’da Yüksel caddesindeki TAYAD eyleminde gözaltına alındığı sırada polisin cinsel saldırısına uğrayan Merve Demirel yeniden gözaltına alındı.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Demirel’in gözaltına alındığı haberini Twitter’dan duyurdu.

Aynı saatlerde KHK ile görevinden ihraç edilen öğretmen Acun Karadağ, sosyal medya hesabından evine polisin girdiğini duyurdu.

Karadağ, Demirel’in cinsel saldırıya uğradığı gün sosyal medya hesabından ”Bu çocuk üniversite öğrencisi. TAYAD’ın Ankara Sakarya Caddesi’nde yaptığı bir eyleme dün destek verdi. Gözaltına alındı. Ve polisin tacizine uğradı. Bu iğrenç durumu fotoğraf makinesi belgeledi” sözlerini paylaşmıştı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,310AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Polisin cinsel saldırısına uğrayan Merve Demirel yeniden gözaltına alındı

birgun.net -
Ankara'da Yüksel caddesindeki TAYAD eyleminde gözaltına alındığı sırada polisin cinsel saldırısına uğrayan...
Devamını Oku

MSB: Irak’ın kuzeyinde yeni harekat başlatıldı

birgun.net -
Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta yeni bir harekat başlatıldı" duyurusu yaptı.
Devamını Oku

Cebelitarık’ta el konulan İran tankerinin personeli serbest

birgun.net -
Cebelitarık Boğazı'nda İngiltere Donanması tarafından alıkonulan İran petrolünü taşıyan gemi mürettebatının tamamının...
Devamını Oku

Takvim gazetesinden yılın 356 günü ’emekliye müjde’ haberi

birgun.net -
Yandaş Takvim Gazetesi, her gün sürmanşetten “emekliye zam” içerikli başlıklarıyla emekliler için...
Devamını Oku

Belediyenin borcu yüzünden istifa etmek isteyen AKP’li başkanı Özhaseki vazgeçirdi

birgun.net -
AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın belediyenin 2 milyarı aşkın borcu...
Devamını Oku

Behzat Ç.’den yeni fragman: Melih Gökçek bile gitti

birgun.net -
Behzat Ç., yeni bölümleriyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. 25 Temmuz tarihinde yayınlanacak dizinin...
Devamını Oku

Tepki sonrası gelen değişiklik: Turizm Fonu’na Sayıştay denetimi getirildi

birgun.net -
AKP tarafından Meclis'ê sunulan 'Turizm Ajansı ve Turizm Fonu Kanun Teklifi'nde eleştirilerin...
Devamını Oku

Son 5 yılda çıkan 10 Bin 130 orman yangınının 5 bin 862’sinin çıkış nedeni aydınlatılamamış

birgun.net -
Son günlerde ardı ardına çıkan orman yangınları üzerine konuyu soru önergesi ile...
Devamını Oku

Garry Rodrigues Fenerbahçe’de

birgun.net -
Fenerbahçe, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı. 
Devamını Oku

KPSS yarın yapılacak

birgun.net -
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi