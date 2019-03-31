Polisler belgesiz oy kullanıyor, açık oy kullanımına geçildi

Urfa’nın Halfeti ilçesinde oy verme işlemleri seçim hileleriyle başladı. Seçimlerden iki ay önce Halfeti’ye kaydırılan 3 bin 187 taşımalı seçmen de oy kullanmaya başladı.

Halfeti Anadolu Lisesi 1094 Nolu sandıkta Mersin’den getirilen çok sayıda Çevik Kuvvet polisinin oy kullandığı görüldü. Normal şartlarda devlet memurları kendi sandığı dışında oy kullanacaksa kendisine verilen 142 Nolu resmi belgeyle kullanabileceği ifade edilirken, ancak oy kullanan polislerin hiçbirinde bu belgenin olmadığı belirtildi.



Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, dün geceden beri, Mersin, Adana, Antalya ve Konya gibi kentlerden ilçeye gelen taşımalı seçmenlerin çoğunluğunun polis araçlarıyla getirildiği görüldü.



Öte yandan ilçe merkezinde zırhlı polis otobüslerinin gezdiği görülürken, Kayyum Şeref Albayrak’ın gezdiği okullarda HDP sandık görevlileri ve müşahitlerinin dışarı çıkarılmak istendiği belirtildi.





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HİLALLİ’DE AÇIK OY VERME İŞLEMİ DURDURULDU



İlçenin kırsal mahallesi olan Hilallı’da ilköğretim okulunda kurulan 1049, 1050 Nolu sandıklarda açık oy kullanılmaya başlandığı belirtildi. Duruma müdahale eden HDP sandık görevlileri ile polis ve AKP sandık görevlileri arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte itirazdan sorumlu HDP görevlileri ve avukatlar devreye girdi. Açık oy verme işleminin yasaya aykırı olduğu, bunun için açık oy verilemeyeceği, bu işlemin devam etmesi durumunda işlemlerinin durdurulacağını söyledi. Sandık başkanını ve polisi yasalara uymaları yönünde uyaran avukatlar, bunun devam etmesi durumunda oy verme işleminin durdurulup verilen açık oyların iptal edilmesi gerektiğini söyledi.



Okulda oy verme işlemi durdurulurken, AKP ile HDP sandık görevlileri arasındaki tartışmalar devam ediyor.