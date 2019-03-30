Ali Cihan: Politik olmaktan asla kaçamayız

Multitap’tan tanıdığımız, grubun emektar davulcusu Ali Cihan, nam-ı diğer Ali Baba, solo çalışmalarına devam ediyor. Grubun Vay Arkadaş filmi için yaptığı ‘Full Depo’ şarkısıyla ilk kez sesini duyduğumuz Ali Baba, grupta söylediği Ci ve Masumiyet şarkıları sonrasında Derman ve Bizim Sesimiz isminde iki solo tekli çalışma yayımlamıştı.

Bu seferse GTR Müzik etiketiyle Kimileri Birileri şarkısını seslendirdi. Remzi Mete Yavuz’un şiirinden bir kolajı seslendiriyor Ali Baba. Daha önce Rebel Moves’un da seslendirdiği aynı isimli şarkıyı Ali Baba bambaşka bir çerçevede sunuyor. Ali Baba ile solo kariyerini ve Kimileri Birileri’yi konuştuk.

Multitap’a ne oldu?



Bir şey olmadı devam ediyor. Bu ara albüm projemiz var zaten. Nisanda çıkartmayı düşünüyorduk ama biraz sarktı. On tane şarkı var. Çok da güzel şarkılar. Önümüzdeki bir iki ay içerisinde çıkaracağız muhtemelen. Dört- beş sene ara verdik sadece.

Ama zaten hep bir aradaydınız değil mi?



Herkesin solo projeleri vardı. Duraklama demeyelim ama durduğumuz zaman sektör çok düşüşteydi, zordu alternatif grupların ayakta kalmaları için zor bir zamandı. Öylece bir durduk.

Şimdi daha mı kolay bir zaman?

Son iki senedir baya bir canlandı konserler, festivaller, kayıtlar. Hayatta da bazı değişiklikler oldu. Sertaç evlendi benim solo projem oldu ama hepsinde beraberdik. Zamanı geldi diyelim. Çok güzel şarkılar var biraz yavaş ilerliyor aksıyor işler bir iki ay içerisinde çıkar.

Davulcu olarak kariyerine devam eden birinin solo projede şarkı söylemesi sende bir tereddüt yarattı mı?



Aslında hem içerdi hem içermedi desem doğru olur. Her zaman şarkı söylerdim ilk müziğe başladığım zaman da. Fakat davulcu olarak devam ettim ama Multitap ile beraber bir film müziği yaptığımızda “Sana bir şarkı söyletelim” gibi bir şey oldu. O tarz bana çok uyuyor. Bizim ikinci albümde de sadece benim için grubun sound’undan farklı iki tane şarkı koymuştuk. ‘Ci’ ve ‘Masumiyet’ vardı. Bizim grup Multitap grubunda da öyle herkes de bir ‘multi’ durum var onu da kullanalım istiyoruz. Belki o zamanlar için bir çekince olabilir ama şu an hiç öyle bir durum yok. Çünkü farklı bir noktaya evrildi benim müzikal yolculuğum. Birkaç farklı enstrüman çalarım davuldan ziyade. Biraz gitar, biraz bağlama biraz, trampet, biraz santur çalıyorum.

Solo projelere Derman ile başladın aslında değil mi? Ve üst üste geldi. 2015 ve 2016 yıllarında. Sonra üç yıl ara verdin bir projen olmadı. Nasıl ilerledi o dönem?



İlk Vay Arkadaş filmine ‘Full Depo’ şarkısını yaptığımızda çok dikkat çekti. Onun baya bir seveni var. Biz oradan bir hikâye yarattık. Devamında Ci ve Masumiyet, Full Depo’nun devamı niteliğinde şarkılardı. Orada bir karakter vardı. O şarkıyı söyleyen adam diye. Sonrasında Derman sürpriz bir gelişme oldu. Plak şirketinden teklif geldi “Sana bir single yapmak istiyoruz” diye. o zaman Hip-Hop, Rap diye yeni yeni yatırım yapmak istiyorlardı. Orada bir topluluk oluşturdu. Veyasin ön ayak oldu, aramızda bir konuşma oldu. Ben o sıra sürekli bir şeyler karalıyordum. Onu da Multitap’tan Selim ve Taşkın ile yaptık. Derman ardından bir yıl sonra ‘Bizim Sesimiz’i yayınladık. Sonra tam bir durma noktasına geldik. Olaylar farklı gelişti. Ben o sıra Kaş’a gittim, üç yıl Kaş’ta yaşadım. Bu geçtiğimiz eylül ayına kadar üç sene Kaş’taydım. Çok farklı bir durum gelişti benim için de. Başka bir iş yapmaya başladım orada. Müziği eğlence olsun diye yapıyordum. O da haftada bir öyle arkadaşlarla ile bir araya gelip bir yerlerde çalıyorduk. Öyle bir enteresan dönem var hayatımda. Yaklaşık üç yıl hiçbir şey olmadı. Ama ben orada üretimime devam ettim. Yeni çıkan şarkıyı ve birkaç tane daha şarkı yaptım. Sonrasında döndüğüm de GTR Müzik için Sinem ile bağlantıya geçtik ve olanlar oldu. (Gülüyor)

Bu bir albümün başlangıcı mı? Tekli yayımlayarak mı ilerleyeceksin?



Birkaç tane daha single yayınlayasımız var. Şarkı şarkı gitmek istiyoruz aslında. Belki albüm daha ileride olur.

Derman’a, Bizim Sesimiz’e ve son olarak Kimileri Birileri’ne baktığımızda altyapı birbirine çok benziyor. Bu bir tesadüf mü? Yoksa bahsettiğiniz hikâyenin bir bütünü mü?



Aslında o kadar da benzer noktası yok. Ritmik yapıları biraz benziyor, hızları gibi. Bu tesadüfi. Bilerek yapılan bir hikâye değil. Tesadüf de denemez aslında o genel bir tavır. Şimdi benim dikkatimi çekti. Özellikle yapılmış bir hareket değil ama ben o yürüyüşü çok seviyorum. O tarz bir ritim ya da akort yapısının üzerine şarkı yazmayı çok seviyorum. Tesadüfi de olabilir, denk düşmüş de olabilir. Ya da hikâyenin devamı da olabilir.

Vokalde nereden baksan bir rap duyuyoruz. Öte yandan ritimler ise son derece doğulu. Sen nasıl anlatıyorsun müziğini bir bütün olarak?



Dinlediğim müzik ya da yetişme tarzım çocukluğumdan beri peşinden koştuğum olaylar, yetiştiğim kültür, izlediğim filmler, yaşadığım hayat bunu belirliyor. Bende de biraz öyle oldu. Hip-Hap, Rap ya da alt türler eski rock geleneği fakat hiçbir şekilde kendini soyutlayamadığın yabancı kalamadığın birçok farklı disiplini içinde barındırıyor. Özellikle parmak basmak istediğim şey bizim âşık geleneği ve ozan kültürü. O bana çok ilham veriyor açıkçası. O yaşam stili ve o zaman yaşayan âşık geleneğinin ilham kaynağım oradan geliyor diyebilirim. Bütün disiplinleri içinde barındırıyor. Elektronik müzik de dâhil olmak üzere hepsini koymaya çalışıyorum. Nasıl geliyorsa öyle çıkıyor.

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Country bir hava da var.



Evet, ondan da kaçamıyorum zaten o yüzden dediğim gibi bize ait olan etnik kültürel öğeleri değil de dünyanın her yerinde kullanılan sesleri de koyuyoruz. Mesela Kızılderili sesleri. Western havası her zaman var. Ondan bir türlü kurtulamıyorum. Onun bende oturmuş bir şeyi de var. Yaptığın güzel tanımlama üstüne zaten konuşamam.

Kimileri Birileri şarkısı nın politik bir arka planı da var gibi.



İster istemez eleştirel bir tavır oluyor. Politik olmak ya da olmamak. Bundan kaçamıyoruz. Yaptığın her hareket ona tekabül ediyor biraz. Olayları müzikle anlatabilmek bu şekilde duyurabilmek… En temelinde bu yatıyor. Müzisyen olarak ancak bu şekilde söyleyebileceğimi düşünüyorum.

Sana ‘Ali Baba’ diyenler var. Bu lakap nereden geliyor?



Ali Baba lakabı baya uzun zamandır var. İlk kez tanıştığım insanlarla da böyle bir tepki geliyor. Bozmuyorum. Gerçek ismim Muhammed Ali Cihan ama Ali Cihan’ı kullanıyorum. Bana Ali diyebilir herkes. Ali de biraz öyle bir isim çok ek alabilen bir isim. Ali Baba’nın biraz dış görünüşle karakterle alakası var. Övünmek gibi olmasın ama biraz o tarz yaklaşımlar da gösteririm etrafımdaki insanlara karşı. Benden yaşça büyük insanlarda öyle seslenirler. Ben de hiç bozmam insanları nasıl istiyorlarsa öyle olsun.