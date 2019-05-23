Pompeo: Çin, ABD ulusal güvenliğine tehdit oluşturuyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’in ABD ulusal güvenliğine bir tehdit oluşturduğunu iddia etti.

CNBC’e konuşan Pompeo, Çin’in oluşturuduğu tehdidin, Çinli teknoloji şirketlerinin Çin Komünist Partisi ile derin bağları olduğunu önü sürdü ve Huawei’nin, kullanıcıların kişisel bilgilerini Çin Komünist Partisi’ne ilettiğini iddia etti.

Google’ın ardından pek çok teknoloji firmasının Huawei ile bağlarını keseceğini düşündüğünü söyleyen Pompeo, ABD ve Çin ilişkilerine değinerek Başkan Donald Trump’ın karşılıklı ticaret ilişkiler kurması gerektiğini söyledi.

Pompeo sözlerini iki ülkenin ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydetmeye devam edeceğini ve bir imzalanacak bir ticaret anlaşmasının tüm dünyanın yararına olacağını belirtti.