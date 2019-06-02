Pompeo: İran’la ön şartsız görüşmeye hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, İran’la ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını ancak ülkenin bu süreçte “normal bir ulus” gibi davranması gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Washington’ın saygı göstermesi durumunda müzakereleri yapmaya istekli olabileceğini söylemişti. Ruhani’nin bu sözlerinin sorulması üzerine Pompeo “Ön koşulsuz, konuşmaya katılmaya hazırız, oturmaya hazırız” dedi.

Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun süredir İran’la konuşmaya istekli olduğunu söylediğini söyledi. ABD Başkanı Trump da ağız değiştirerek İran’da rejim değişikliği istemediklerini söylemişti.