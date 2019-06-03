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03.06.2019
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Pompeo’dan ‘Çin’ açıklaması: Eşit oyun alanı istiyoruz

birgun.net birgun.net

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, “Çin’in çok adaletsiz kuralları var” iddiasında bulunarak, “Eşit oyun alanı istiyoruz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hollanda’nın Lahey kentinde Küresel Girişimcilik Zirvesi resmi açılışı öncesi Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile ortak basın toplantısı düzenledi. 

Basında çıkan haberlere göre, Pompeo, ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin uzun zamandır adil bir zeminde ilerlemediğini belirterek, “Başkan Trump, bunu çözmeye kararlı. Çin’in çok adaletsiz kuralları var. Eşit oyun alanı istiyoruz” diye konuştu.

Pompeo, “Hollandalı bir şirketin, Çin’de yatırım yapmak istediğinde bilgilerini Çin Komünist Partisi’ne sunması açık ticaret değildir” değerlendirmesinde bulundu.

Bu noktada tavırlarının net olduğunu kaydeden Pompeo, “Müttefiklerimiz, partnerlerimiz ve dostlarımızdan isteğimiz ortak güvenlik çıkarlarımızı tehlikeye atacak bir şey yapmamasıdır” dedi.

Pompeo, iki gün sürecek zirvenin de fırsatlar yaratmasını umduğunu belirterek, hükümetlerin, eşit şartlarda ticaret için piyasaların açık olması konusunda atacakları adımların önemine işaret etti.

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