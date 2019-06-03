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03.06.2019
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Pompeo’nun ‘Ön şartsız görüşmeye hazırız’ teklifine Ruhani’den yanıt

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, önce nükleer anlaşmadan çekilip sonra ön şartsız görüşmeye hazır olduğunu ilan eden ABD'ye, "Düşman, pişman olup müzakere masasına dönmediği sürece bizim dik durmak ve direnişten başka seçeneğimiz yoktur" yanıtı verdi.

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun “Ön şartsız görüşmeye hazırız” teklifine yanıt verdi. 

Başkent Tahran’da konuşan Ruhani, “Düşman, bazen İran ile müzakere için şartları olduğunu ve masaya oturmak için İran’ın önce bunları kabul etmesi gerektiğini açıklıyor sonra da müzakere için hiçbir ön şartı olmadığını vurguluyor” dedi.

ABD’nin önce İran rejimini “kabul edilemez” ilan ettiğine ardından “rejimin halkın tercihi doğrultusunda şekillenmesi gerektiğini” açıkladığına dikkat çeken Ruhani, “Düşman, pişman olup müzakere masasına dönmediği sürece de bizim dik durmak ve direnişten başka seçeneğimiz yoktur. Düşman hiç tereddüde mahal vermeden gerçekten seçtiği yolun yanlış olduğunu anlarsa, o zaman müzakere masasına oturur ve tüm sorunları çözeriz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’la ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını söyleyerek “İran ile masaya oturmaya hazırız.” demişti. Pompeo, ayrıca İran’a yönelik baskılarının devam edeceğini bildirmişti.

Pompeo: İran’la ön şartsız görüşmeye hazırız

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