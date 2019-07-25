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25.07.2019
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Porto Riko yolsuzluğa karşı ayakta!

birgun.net birgun.net

Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) bağlı özerk bölge statüsündeki Karayip adası Porto Riko’nun sokakları günlerdir protestolara sahne oluyor. Göstericilerin istifasını istediği Vali Ricardo Rossello, baskılar nedeniyle görevini bırakmayacağını ancak 2020’deki valilik seçimlerinde de aday olmayacağını açıkladı.

Gösteriler giderek büyüyor

Rossello hakkında geçen hafta çıkan yolsuzluk iddiaları ve mesajlaşma uygulaması Telegram’da bazı politikacılar hakkındaki küfür içerikli yazışmalarının sızması, adada geniş çaplı protestolara neden olmuştu. Rossello’nun istifasını talep edenler, “Protestolardan vazgeçmeyeceğiz. Bu hükümet halka saygı duymak zorunda” diyerek tepki gösteriyor. Hızla büyüyen ve binlerce kişinin katıldığı gösterilere, Ricky Martin ve Marc Anthony gibi dünyaca ünlü isimler de destek veriyor.

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Adaya tam bağımsızlığını verin

Öte yandan,ABD temsilciler meclisinin en genç üyesi ve sosyalist kanadından Alexandria Ocasio-Cortez ABD’nin Porto Riko sömürgesi için kendi kaderini tayin hakkını savunuyor ve eylemlere de destek veriyor. Cortez konuya ilişkin yaptığı twitter açıklamasında “ABD yönetimindeki 120 yıldan sonra, Porto Riko’nun kötü durumda olduğunu inkâr eden yok. Öyleyse neden doğru olanı yapmıyor ve adaya tam bağımsızlık vermiyorsunuz?” diyor.

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