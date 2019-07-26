Porto Rikolular kazandı vali istifa etti

ABD’ye bağlı özerk bölge statüsündeki Karayip adası Porto Riko’da yaklaşık iki haftadır devam eden kitlesel protestoların ardından Vali Ricardo Rossello’dan geri adım geldi. Daha önce görevini bırakmayacağını ancak 2020’deki valilik seçimlerinde aday olmayacağını açıklayan Rossello, baskılara dayanamadı ve 2 Ağustos tarihinde görevi bırakacağını açıkladı.

GÖREVİ BIRAKAN İLK VALİ OLDU

Facebook üzerinden bir görüntülü mesaj yayınlayarak istifa ettiğini duyuran Vali, “Talepler karşı konulamazdı ve ben de bunu son derecede alçakgönüllü bir şekilde kabul ediyorum. Halkım için en çok istediğim şey barış ve ilerlemedir” dedi. Rossello, yerine Adalet Bakanı Wanda Vazquez’in gelmesinin beklendiğini de belirtti. Rossello, Porto Riko tarihinde istifa ederek görevini bırakan ilk vali oldu. Karar ülkede büyük bir coşkuyla karşılanırken, yüz binlerce Port Rikolu hükümetin bulunduğu Old San Juan’da sevinç gösterisi yaptı.

EYLEMLER HIZLA BÜYÜDÜ

Ricardo Rossello, 2017 yılında Maria kasırgasında felaketzedeler için gönderilen yardım paralarıyla ilgili yolsuzlukla suçlanıyordu. Ayrıca Rossello’nun kabinesindeki kişilerle yaptığı Telegram yazışmaları sızmış; mesajlarda valinin eşcinseller, felaketzedeler ve bazı politikacılar hakkındaki küfür içerikli sözleri büyük tepki toplamıştı. Bunun üzerine adada geniş çaplı eylemler başlamış, hızla büyüyen ve binlerce kişinin katıldığı gösterilere Ricky Martin, Jennifer Lopez ve Marc Anthony gibi dünyaca ünlü isimler de destek vermişti. Yüzbinlerce Porto Rikolu, Vali’ye istifa çağrısı yapmıştı. Rossello’nun istifası öncesinde meclis, görevden uzaklaştırılması için süreç başlatmıştı. Ayrıca yargı Rossello’nun evinde arama yapılması emri vermişti.

PORTO RİKO’NUN STATÜSÜ

ABD’ye bağlı özerk Karayip adası Porto Riko’da 3 milyondan fazla ABD vatandaşı yaşıyor. Temel hakların geçerli olduğu ancak anayasal hakların geçerli olmadığı Porto Riko’da vatandaşlar ABD Kongresi’nde temsil edilmiyor ve başkanlık seçimlerinde de oy kullanamıyor.