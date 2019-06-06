23.8 C
Istanbul
06.06.2019
Anasayfa DÜNYA Prag’da yolsuzluğa karşı dev öfke

Prag’da yolsuzluğa karşı dev öfke

Çekya’da son 30 yılın en büyük protestoları gerçekleştirildi. Başkent Prag’da toplanan 120 bin kişi, Başbakan Andrej Babiş’in istifasını istedi. Babiş, AB fonlarında yolsuzluk yapmakla suçlanıyor

Diren Deniz Sarı Diren Deniz Sarı

Çekya Başbakanı Babiş, holdinginden kar ettiği için şirketlerine verilen milyonlarca avroluk AB fonlarının geri istenildiğinin ortaya çıkmasıyla zorda. Önceki gün Prag’da yüz binler Babiş’in istifası için yürüdü.

Son 30 yılın en büyük protestosu olarak değerlendirilen eylemde, “İstifa! İstifa!”, “Utanç, Utanç!” sloganları atılırken “Babiş cezaevine”, “Başbakan mı suçbaşkanı mı” pankartları açıldı. Yargı sürecinin engelleneceği kaygısından hareketle Babiş’in giderken yeni atadığı adalet bakanını da beraberinde götürmesi istenildi. Nisan sonundan beri her hafta protesto düzenleyen ‘Demokrasi için milyon dakika’ adlı oluşumdan Benjamin Roll, göstericilere “Babiş, bize her hafta onu protesto etmemiz için yeni bir neden veriyor. Biz de bıktık” diye seslendi. Oluşumun yöneticisi Mikulas Minar, Başbakan’ın yaşadığı ‘çıkar çatışmaları ve kişisel sorunlarına’ rağmen hala ülkeyi yönetmesinin normal olmadığını dile getirdi. Babiş, popülist ‘Evet’ partisinin lideri sıfatıyla yolsuzlukla mücadele ve Avrupa Birliği (AB) şüpheciliği üzerinden seçim kampanyası yürüterek 2017 yılında başbakan seçilmişti.

AB RAPORU BASINA SIZDI

Nisan ayında polisin Babiş hakkında AB sübvansiyonlarında yolsuzluk suçlamasıyla kovuşturma başlatması adalet bakanı değişikliğine yol açtı. Ardından geçen cuma günü Çekya basınına sızan 71 sayfalık Avrupa Komisyonu raporundan, AB’nin sübvansiyon olarak verilen en az 17.5 milyon avronun Babiş tarafından geri ödenmesini talep ettiği öğrenildi. Raporda “Vakıfların karar verme mekanizması üzerine belirleyici etkisi olan Başbakan, bu sebepten çıkar çatışması içinde” vurgusu yer alıyor. Babiş ise basına sızan rapor için ‘pis bir yalan’ diyor ve istifa etmeyi reddediyor.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,474AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İran’da Eğitim Bakanı istifa etti

birgun.net -
İran'da Eğitim Bakanı Muhammed Bathai'nin istifa ettiği açıklandı.İran...
Devamını Oku

Afrika Birliği, Sudan’ın üyeliğini askıya aldı

birgun.net -
Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Konseyi, Sudan'da güvenlik güçlerinin pazartesi günü başkentte göstericilere...
Devamını Oku

Optimar ve Mak Danışmanlık anket sonuçlarını açıkladı

birgun.net -
YSK’nin 31 Mart seçimlerini iptal etmesinin ardından 23 Haziran’da yeniden yapılacak İstanbul...
Devamını Oku

Bundesliga’da ‘yılın çaylağı’ Ozan Kabak

birgun.net -
Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) "yılın...
Devamını Oku

Dönüş trafiği erken başladı

birgun.net -
Şeker Bayramı tatili için gittikleri memleketlerinden dönenler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluk...
Devamını Oku

Albayrak: Kış ayları en kötüsüydü, geride kaldı

birgun.net -
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin artık cari açık değil, cari fazla...
Devamını Oku

Yıldırım: Kürdistan mebusu da Lazistan mebusu da vardı

birgun.net -
Diyarbakır'da konuşan AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "İstiklal mücadelesini...
Devamını Oku

Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan BirGün’e konuştu: Artık bayram değil, çocuğumun eksikliği var

HABER MERKEZİ -
Bayram sevincinin yaşandığı bu günlerde, Şaban Vatan, bu bayramı eksik geçirdi. Şaban...
Devamını Oku

Soylu: İmamoğlu valiye ‘it’ dedi

birgun.net -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun...
Devamını Oku

Nilüferleri koparmanın cezası 41 bin TL

birgun.net -
Antalya'da, tatlı su kaynaklarında yetişen nilüferler çiçek açmaya başladı. Kurşunlu Şelalesi, Kırkgöz...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi