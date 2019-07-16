23.1 C
Istanbul
17.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Praktiker'in konkordato süresi uzatıldı, 6 mağaza kapatılacak

Praktiker’in konkordato süresi uzatıldı, 6 mağaza kapatılacak

birgun.net birgun.net

Üç aylık geçici konkordato ilan eden Praktiker’e, bir yıllık daha konkordato süresi verildi. Pratiker’in Axix AVM, Biz Cevahir AVM, Taurus AVM, Atlas Park AVM, Adıyaman Park AVM ve İst Marina AVM mağazalarının kapatılmasına da onay verildi.

Mali durumun bozulması nedeniyle İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak, mali yapı düzelene kadar konkordato talebinde bulunan Praktiker’e, bir yıllık daha konkordato süresi verildi.

Konkordato talebinde bulunan şirket, “müşteri yoğunluğu, metrekaresi düşük olan, yüksek karlılık üretmeyen kimi alışveriş merkezlerindeki verimsiz mağazaların kapatılmasının planlandığını” ifade etmişti.

Şirketin toplam mal varlığının 12 milyon 490 bin lira, toplam borcunun da 38 milyon 407 bin lira olduğu belirtiliyor.

Kararda, Praktiker’in Axix AVM, Biz Cevahir AVM, Taurus AVM, Atlas Park AVM, Adıyaman Park AVM ve İst Marina AVM mağazalarının kapatılmasına onay verildi.

KONKORDATO NEDİR?

Konkordatoda, mali sıkıntıya giren şirket icra hukuk mahkemesine başvuruyor. İflas ertelemede süre 1 yıl olmasına karşın konkordatoda 3 aylık süre tanınıyor. Mahkemenin verdiği bu süre içinde atanan konkordato komiseri, alacaklılar ile masaya oturuyor.

Alacaklılara yapılan teklifte, borcun bir miktarından feragat etmeleri talep ediliyor. Alacak miktarının üçte ikisini temsil eden kişi ve kurumların sunulan teklifi kabul etmesi ile birlikte mahkeme konkordato kararı veriyor. Bu kararın tasdikini ise ticaret mahkemesi yapıyor. Ticaret mahkemesi alınan kararı tasdik ederse, borçlar belirlenen süre içinde ödeniyor. Ancak, mahkemenin, kararı tasdik etmemesi halinde şirket hakkında direkt iflas kararı veriliyor.

İlginizi çekebilir:  Benzine zam geliyor

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,409AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

CHP milletvekili Abdüllatif Şener’den Babacan, Gül ve Davutoğlu’na çağrı

birgun.net -
AKP eski kurucularından CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener yeni parti kuracak isimlere...
Devamını Oku

11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti

birgun.net -
11. Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.
Devamını Oku

İmamoğlu: Kul hakkı yemeye kadar giden bir süreç var, bizim de hamlelerimiz geliyor

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah...
Devamını Oku

ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye’ye yaptırımlar için bütün seçenekler değerlendiriliyor

birgun.net -
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma...
Devamını Oku

AB Komisyonu Başkanlığına Ursula von der Leyen seçildi

birgun.net -
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der...
Devamını Oku

SBF Dekanlığı fanzini ‘bildiri’ kabul ederek öğrenciye ‘izinsiz bildiri’ cezası verdi

birgun.net -
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, bir öğrenciye Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye öğrencilerinin Nisan...
Devamını Oku

KESK İzmir Şubeler Platformu: Haklarımızın peşkeş çekilmesini hep beraber engelleyelim

birgun.net -
ARDA ÖZARDAKamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı sendikaların...
Devamını Oku

Trump: Türkiye Patriot sistemi istedi ama biz satmadık, mesele çok karışık

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye 100'den fazla F-35 siparişi verdi ama artık...
Devamını Oku

Fenerbahçe’den ayrılan isimler belli oldu

birgun.net -
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin transferi karşılığında Çaykur Rizespor'a giden isimler belli oldu.
Devamını Oku

Lüks harcamalarıyla gündeme gelen Fransa Çevre Bakanı istifa etti

birgun.net -
Lüks harcamalarıyla gündeme gelen Fransa Çevre Bakanı François de Rugy, aşırı harcamalarıyla...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi