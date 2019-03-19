Premier Lig Seyir Defteri: Fulham FC, kaybederken de sevilirsin

Bir zaman önce The Guardian’da Ada futbolunun en ‘family friendly’ (aile dostu) kulüplerinin listesi yayınlandı, meraklısına. İlk sırada Cardiff City, 346 bin nüfuslu Galler şehrinin mavili takımı, nam-ı diğer ‘Mavi Kuşlar’.

Endüstriyel futbola inat, aileler için ayırdıkları tribünde 16 yaş altı çocuklar için sezonluk bilet fiyatı 59 sterlin, ortalama sezonluk bilet fiyatlarının dört haneli rakamları bulduğu zamanlarda sudan ucuz. Maç günleri elektronik turnikelerden geçen çocukların doğum gününü kutlayan akıllı sistem geliştirmişler. O gün minik taraftarın kulüpten hediyesi (muhtemel forma) ve maçtan önce teknik direktörün kulübesinde oturma keyfi de cabası. Devre arasında çocuklara tribünde küçük gösteriler yapan sihirbazdan, deplasman takım tribünlerinde misafir takımın formasıyla çocuklara şekerleme dağıtan tribün görevlilerine kadar ne ararsan var. O sahil şehrinin ‘Martılar’ı Brighton da listede yerini almış. Takımın antrenmanlarını taraftarlarına açmış, ‘A’ takım oyuncuları da boş zamanlarında bölgenin okul çağındaki çocuklarına ücretsiz futbol eğitimi veriyor. 2017-18 sezonunda evlerinde oynadıkları 19 maçta 577.700 taraftarı ağırlayıp 30.405 taraftar ortalaması yakaladılar. 288 bin nüfuslu şehrin stadı Amex 30.666 bin kapasiteli. Her maçta tribünlerini doldurmaları o güzel hikâyenin özeti.



Listede Londra’nın o enfes mahallesinin takımı Fulham FC de var, nasıl olmasın tribüne gelen çocuklara meyve dağıtan, ülkeye sığınmış mültecilerin çocuklarına futbol eğitimi veren, o güzel oyunu sevdiren bir kulüpten bahsediyoruz. ‘My First Game Initiative’ (İlk maç tecrübem) adında bir proje geliştirmişler. Hayatında ilk maçına gelen minik tarafları o günkü maçtan önce aileleriyle birlikte stat turuna çıkartıp, forma hediye edip, takımın hocası tarafından imzalanmış sertifika veriyorlar, bir nevi futbol vaftizi. Unutulmaz ilk izlenimin uzun ömürlü ve sağlam taraftarlık bağı yarattığına inanıyor kulüp, velhasıl ağaç yaşken eğiliyor.



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Federasyon Kupası çeyrek final haftasında, kupadan elenmiş iki takım ligde Craven Cottage Stadı’nda karşı karşıya. Liverpool karşısında en son galibiyetini 2012’de Anfield Stadı’nda aldı Fulham, o tarihten sonra karşılaştıkları 5 maçta sahadan yenik ayrılırken kalelerinde 16 gol gördüler. Ligin Manchester City’den sonra en golcü takımı Liverpool, onların attığı gol sayısı (68) kadarını kalesinde gördü Fulham, ligin en kötü savunması. Savunma dörtlüsü Ream, Bryan, Mensah, Chambers, Liverpool’un hücum üçlüsü Mane, Salah, Firmino karşısında iyi başlıyor maça, orta sahada Cairney hücuma yön veren oyuncu. Savunmanın solunda Bryan, Salah karşısında iyi direniyor ilk bölümde. Ama 24. dakikadaki Liverpool atağında Firmino’nun asistinde Mane’nin golüne engel olamıyorlar. Tempoyu ayarlayan, oyunu dilediği şekilde yönlendiren Liverpool 34’te Robertson ile gole yaklaşıyor ama Fulham kalesinde Rico gole izin vermiyor. 1994 doğumlu İskoç savunmacı Robertson alt liglerden çıkan bir cevher, 2017’de Hull City’den Liverpool’a 8 milyon sterline transfer oldu. Topa yüzde 39 oranında sahip olup rakip kaleyi bulamadığı devreyi tek farkla yenik kapatıyor Fulham.



İkinci devrenin 74. dakikasında savunmada hata yapıyor Liverpool, Van Dijk’in kısa düşen geri pasını kaçırmıyor Babel, Fulham beraberliği yakalıyor. Ama uzun sürmüyor sevinçleri, 76. dakikada Rico’nun Mane’yi düşürmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviriyor Milner, Liverpool yeniden öne geçiyor.



Velhasıl matematiksel olmasa da Premier Lig’den düştü Fulham, gelecek sezon Championship’te mücadele edecekler. Ülke futbolunun en üst liginde arka arkaya geçirdikleri 12 sezondan sonra, 2013-14 sezonunda küme düşüp geçen sezon bıraktıkları yere dönmüşlerdi. Bu sezon hüsranlara alıştı sevdalıları ama hep sevinmek için sevilmez takımlar, bu gerçeği en iyi düşen takımların taraftarı bilir. Bazen minik bir taraftarın tribünde döktüğü gözyaşları, bazen minesi solmuş eski toprak bir taraftarın vakar bakışları anlatır düşüşü, sevdayı. Ama futbolun içinde çıkmak kadar düşmek, sevinmek kadar üzülmek de var.

Varsın düşsünler, neticede Championship’te de futbol oynanıyor hem de aynı kurallarla, orada da eskiye dönmek için bekleyen nicesi var. Yine yaz gelir yaz geçer, çoluk çocuk doldururlar maç günleri tribünleri. Yine yankılanır Craven Cottage Stadı’nın semalarında 1978 yapımı ‘Deer Hunter’ filminin Fulham’a uyarladıkları o sevilesi şarkıları. Yine beklerler dönecekleri günü.