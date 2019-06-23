Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu: Türkiye demokratlarının esas görevi yarından itibaren başlıyor

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ile Ekrem İmamoğlu’nun tekrar İBB Başkanı seçilmesini BirGün’e değerlendirdi.

Kaboğlu yaptığı açıklamada, yapılan seçimin sadece İstanbul seçimi olmadığına dikkat çekerek, “Demokratik hukuk devletinin önü açılmıştır. Bundan böyle başlıyor Türkiye demokratlarının esas görevi. Hukuk yoluyla demokrasi görevi yarın itibari ile başlıyor. Bu çok önemli bir zaferdir. Her türlü baskıya, anti demokratik, Anayasa dışı eylem ve işleme rağmen İstanbullu direnmiştir, Türkiye halkının önü açılmıştır” ifadelerini kullandı.