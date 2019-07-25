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25.07.2019
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Profesör babadan oğluna ‘kıyak’: Adrese teslim şartla yüksek lisansa kayıt!

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Anıl Ataş

Isparta’da bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi’nde sosyoloji bölümü yüksek lisans programı için adrese teslim bir şart konularak aynı bölümdeki profesör babanın oğluna kayıt hakkı verildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi’nde sosyoloji bölümü yüksek lisansına başvuru ve kayıt hakkı için bu yıl, “Sosyoloji bölümü mezunu olmak” şartının yanı sıra, “Üniversitelerin müzik eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak” şartı da eklendi.

Sosyoloji Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Nazmi Avcı’nın müzik öğretmenliği okuyan oğlu Kağan Avcı, bu şart sayesinde 60,629 puanla, başarı sıralamasında en sonda olsa da programa kayıt yaptırmaya hak kazandı.

Kağan Avcı’dan yüksek puan alan 6 öğrenci ise kontenjan gerekçesiyle bölüme kayıt yaptırmaya hak kazanamadı.

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