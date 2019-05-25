19.8 C
Istanbul
25.05.2019
Anasayfa SPOR PSG, Tuchel'in sözleşmesini uzattı

PSG, Tuchel’in sözleşmesini uzattı

birgun.net birgun.net

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), teknik direktör Thomas Tuchel’in sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 45 yaşındaki Alman teknik direktörün performansından memnun kalındığı ve sözleşme süresinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

PSG’de 2018 yılının mayıs ayında göreve başlayan Thomas Tuchel, bu sezon takımına ligde şampiyonluk yaşatırken, Fransa Süper Kupası’nı da kaldırdı.

Paris temsilcisi, bu sezon ligde şampiyonluğa uzanmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi’ne son 16 turunda, Fransa Kupası’na ise finalde veda etmişti.

İlginizi çekebilir:  Leyton Orient FC: Amatör futbol candır

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,040AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

PSG, Tuchel’in sözleşmesini uzattı

birgun.net -
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), teknik direktör Thomas...
Devamını Oku

Afganistan’da sel felaketi: 21 ölü

birgun.net -
Afganistan'da aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde 21 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Devamını Oku

Turgay Demirel yeniden FIBA Avrupa Başkanı seçildi

birgun.net -
Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) Almanya'da yapılan Avrupa Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Seçimi'nde...
Devamını Oku

Öğrencilere şiddet uygulayan okul müdürü görevden alındı

birgun.net -
Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki bir ilkokulda, İstiklal Marşı töreninde kürsüye çıkardığı öğrencilere şiddet...
Devamını Oku

CHP’li Öztrak: Sandığa yapılan darbenin sorumluluğu iktidarın sırtınadır

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Faik Öztrak, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye...
Devamını Oku

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borcunu açıkladı

birgun.net -
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Büyükşehir Belediyemizin toplam borcu 9,5 milyar...
Devamını Oku

Akşener: YSK’nin açıkladığı şey gerekçeli karar değil darbe bildirisidir

birgun.net -
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YSK'nin İBB seçiminin iptaline ilişkin açıkladığı...
Devamını Oku

Nadal, Fransa Açık’ta rekor peşinde

birgun.net -
Fransa Açık (Roland Garros) Turnuvası'nı 11 kez kazanan Rafael Nadal, Avustralya Açık'taki 11 şampiyonluğuyla...
Devamını Oku

AKP, 15 bin kişinin yaşadığı mahalleyi ‘terörist’ ilan etti

birgun.net -
AKP Maltepe İlçe Başkanlığı tarafından Maltepe ilçe seçim merkezinin taşınması talebiyle hazırlanan...
Devamını Oku

AKP’li belediye 21 bin liraya tespih almış!

birgun.net -
AKP’den 10 milyon 500 bin TL borçla Elazığ’ın Yazıkonak belde belediyesini devralan...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi