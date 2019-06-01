Psikiyatride muayene olanı kısıtlı listesine koymuşlar

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart seçimlerinde oy kullananlardan ‘Zihinsel Engelliler ve Kısıtlılar’ başlıklı bir liste oluşturarak, bu kişilere vesayet davası açılması için savcılıklara yazı yazdı. Bu listeye, eşinden boşandıktan sonra bir hastanenin psikiyatri servisinde muayene olan ve doktor tavsiyesi ile antidepresan kullanan 28 yaşındaki C.Ç. de kondu. Bir şirkette satış danışmanı olarak çalışan C.Ç. ve listedeki yurttaşlar, açılan dava kapsamında bir hastaneye sevk edilecek. Verilecek rapor uyarınca yurttaşlara vasi atanıp atanmayacağına karar verilecek. Vasi atanırsa C.Ç. ve diğerleri oy kullanamayacak.

ANTİDEPRESAN NEDENİYLE!

YSK ‘Zihinsel Engelliler ve Kısıtlılar’ başlıklı liste oluşturarak, adı geçenler hakkında vesayet ihbarında bulunulması için 26 Nisan’da Fatih 3. İlçe Seçim Kurulu’na yazı yazdı. İlçe seçim kurulu, 7 Mayıs’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na vesayet ihbarında bulundu. Yazıda, “Listenin YSK’dan gelmesi nedeniyle kişinin zihinsel engeli yönünden makul şüphe bulunduğundan vesayet yargılaması yapılması gerektiği düşünülmektedir” denildi. İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülecek yargılamada, ‘kısıtlılar’ arasında 28 yaşındaki C.Ç. adlı genç kadın da var.

İki çocuk annesi C.Ç., geçen ocak ayında eşinden boşandıktan sonra annesiyle Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri bölümünde iki kez muayene olduğunu belirtti. Doktor tavsiyesi üzerine antidepresan kullandığını kaydeden C.Ç., şu an bir şirkette satış danışmanı olarak çalıştığını anlattı. C.Ç. şunları söyledi: “Eşimden boşanınca psikolojim bozulduğu için psikiyatride muayeneye gitmiştim. İlk başta ilaç kullanıyordum. Artık kullanmıyorum. Sağlık sorunum yok. Yalnızca ben değil, herkes doktora gidiyor.”

BİLGİLERİNİN VERİLMESİ SUÇ

C.Ç.’nin avukatı Turgut Kazan, yurttaşlara ait sağlık bilgilerinin siyasal amaçlı kullanıldığını iddia ederek, şöyle dedi: “Bu bilgilerin seçim itirazına malzeme olsun diye bir siyasi partiye verilmesi inanılmaz bir ayıptır. Hukuka aykırıdır ve suçtur. Seçim kurulunun yazısında bir listeden söz ediliyor. Bu, insanların onuruyla oynama girişimidir. Mahkeme insanları hastaneye sevk edecek. Buna kimin ne hakkı var?”