PTT personeline ‘yazın yıllık izin kullanma yasağı’ meclise taşındı

PTT personelinin yaz aylarında ‘yıllık izin’ kullanması yasaklandı. Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir Milletvekili Murat Bakan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.

İzmir Gümüldür PTT Merkez Müdürlüğü, yayımladığı evamir yazısıyla PTT emekçilerinin yıllık izinlerini yaz aylarında kullanmasını yasakladı.

izgazete.net’ten Yağız Barut‘un haberine göre, evamirin ilgili 16.maddesinde, “Her yılın Haziran 15’i ile Eylül 15’i arası 3 aylık dönemde merkez ve şubelerde tek personel ile oluşan nüfus yoğunluğundan dolayı işlemlerimizin yürütülmesinde zorluklarla karşılanması nedeniyle bu dönemlerde yıllık izin talep edilmemesi, bunun dışında kalan yıl içinde 9 aylık dönemde personelimize yıllık izin kullandırılacağının bilinmesi” ifadeleri kullanıldı.

Yıllık iznini kullanmak isteyen 4 personelin talebi 16.madde gerekçe gösterilerek reddedildi. Okulları tatile giren çocuklu ailelerin yıllık izinlerini yaz aylarında kullanamayacak olması da tepkilere neden oldu.

“Personelin anayasal hakkına kısıtlama”

Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, yıllık izin kullandırma yetkisinin merkez müdürlerine verilmesinin, bir yandan personelin anayasal hakkına kısıtlama getirdiğini diğer yandan da yetkinin kötüye kullanımının önünü açtığını belirtti.

CHP’li Bakan, önergede Anayasa’nın 50. maddesi, Avrupa Birliği Temek Haklar Bildirgesi’nin 31. Maddesi, Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 7. Maddesini hatırlatarak çalışanların dinlenme haklarının güvencede olduğunu hatırlattı.

PTT çalışanlarının, okulları tatil olan çocukları ve aileleri ile birlikte mağdur olduğunu belirten Bakan, önergede şu soruları sordu:

Yılın her döneminde eksik personel olmasına rağmen özveriyle çalışan PTT personellerinin ‘dinlenme hakkı’ gaspının son bulması ve kendilerinin, yaz tatilinde olan çocuklarının ve ailelerinin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla gereği yapılacak mıdır? Gümüldür PTT Merkez Müdürlüğü tarafından yazılan evamirin 16.maddesindeki “tek personel ile oluşan nüfus yoğunluğundan dolayı işlemlerimizin yürütülmesinde zorluklarla karşılanması’ gerekçesinin faturasını neden PTT emekçilerine kesilmektedir? PTT emekçilerinin ‘dinlenme hakkı’nı gasp etmek yerine bu sorunu, personel açığı giderilerek daha kalıcı bir şekilde çözmeye yönelik çalışma yürütülecek midir? Merkez Müdürlerine verilen yıllık izin kullandırma yetkisi, bir yandan personelin anayasal hakkını kullanmasına kısıtlama getirirken diğer yandan yetkiyi kötüye kullanmanın önünü açmaktadır. Anayasamız, uluslararası sözleşmeler ve PTT emekçilerinin mağduriyeti göz önünde bulundurularak, Merkez Müdürlerine verilen ‘yıllık izin kullandırma yetkisi’nin sınırlandırılmasına yönelik Bakanlığınızca bir düzenleme yapılacak mıdır?

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İşte CHP’li Bakan’ın sunduğu o önerge: