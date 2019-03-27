PTT, Tunç Soyer’i karalamak için 490 bin adet bedava gazete dağıttı

PTT’nin 490 bin adet İzmir’in mevcut yerel yönetimleri ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer hakkında ağır hakaretlere varan üslupla haberlerin bulunduğu ‘Ege Yerel Gündem Gazetesi’ adlı bir yayının adressiz dağıtımını yapacağı ortaya çıktı.

“Ege Yerel Gündem Gazetesi Dağıtımı” tarafından PTT’ye yazılan 25 Mart 2019 tarihli ve 1496 sayılı yazıda şu ifadeler kullanıldı:

“İzmir Posta İşletme Merkezi’nde kabul edilen 490.000 adet adressiz gazetenin ekli Dağıtım Şemasında belirtilen adreslerde ilçe ve mahallelerdeki konutlara 1’er adet, kahvehane ve berber dükkanlarına 2’şer adet olmak üzere ivedi dağıtımın sağlanması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmememesini önemle rica ederiz.”

BAŞMÜDÜRLÜKTEN ‘ÇOK ACELE’ TALİMAT!

‘Ege Yerel Gündem Gazetesi Dağıtımı’nın yazısına istinaden PTT Başmüdürlüğü tarafından ‘çok acele’ olarak gönderilen 26 Mart 2019 tarihli yazıda, “İZPİM Müdürlüğünce kabul edilen 490.000 adet adressiz gazete gönderisi merkezlerinize sevk edilmiştir. Başmüdürlüğümüz ilgi yazısında belirtilen hususlar ve dağıtım şeması dikkat edilmek üzere gönderilerin dağıtımlarının ivedi sağlanarak, merkezlerinizde söz konusu gönderilerin dağıtımlarının tamamlandığına dair düzenleyeceğiniz tutanakların en geç 28/03/2019 tarihi mesai bitimine kadar Başmüdürlüğümüze gönderilmesini, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederiz” denildi.

“PTT’YE 98 BİN LİRAYI ÖDEYEN KİMLER?”

PTT’nin dağıtım ile ilgili yazışmalarını ve gazetenin içindeki bazı haberleri basın ve kamuoyu ile paylaşan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Partimiz, yönettiğimiz belediyelerimiz ve adaylarımız hakkında hakaretlere varan üsluplarla yazılmış haberlerin bulunduğu sözüm ona gazete olan bu yayının dağıtımı için 98 bin TL bütçe ayıran Ege Yerel Gündem Gazetesi kimdir? Sahibi kimdir? Ofisi neredir? Sağlıklı bilgiye ulaşamadık. Yaptığımız araştırmalarda gördük; söz konusu yayının künyesinde adı geçen bir vatandaş kendisinin konuyla hiçbir ilgisinin olmadığını ve yayının künyesinde imtiyaz sahibi olarak yazıldığı için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıklamış. ‘Ege Yerel Gündem Gazetesi’ adlı bu yayın Basın İlan Kurumu’nun Mart 2019 listesinde yer almıyor. Bu yayını hazırlayanlar kimler? PTT’nin yayının dağıtımının 20 kuruşa yapacağı iddia ediliyor, PTT’ye bu 98 bin TL’yi ödeyen kim?” diye konuştu.

“PTT SUÇ İŞLEMEKTEDİR! SUÇ DUYURSUNDA BULUNACAĞIZ”

PTT A.Ş. Posta ve Kargo Hizmetleri Usul ve Esasları’nın 37. Maddesini hatırlatan CHP’li Murat Bakan, “Yapılan bu dağıtım şaibeli olduğu gibi aynı zamanda hukuksuzdur. PTT A.Ş. Posta ve Kargo Hizmetleri Usul ve Esasları’nın 37. Maddesinin 6.bendinde; ‘Seçim dönemlerinin başlangıcından bitimine kadar olan sürede, siyasi parti ve adaylarının lehine ve aleyhine olunduğu izleniminin verilmemesini teminen, siyasi propaganda, tanıtım, reklam ve kampanya içerikli adressiz basılmış kağıt türü ile gönderi kabulü yapılmaz. Bu gönderiler sadece seçim döneminde, kontrol edilebilir zarf veya ambalaj içinde basılmış kağıt gönderi türü ile kabul edilebilir’ denilmektedir. PTT hukuksuzluk yapmaktadır, suç işlemektedir. Bu işin parçası olan herkes hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

“POSTACILAR GİTTİKLERİ YERLERDE DAĞITACAK”

“Kamu gücü ve kaynakları Sarayın propagandası için kullanılıyor” diyen CHP’li Murat Bakan açıklamalarına şöyle devam etti:

“Saray, tüm kamu gücüyle saldırıyor. Korku büyük! Kamu gücü ve kaynakları Sarayın propagandası için kullanılıyor. Şimdi de postacılar Sarayın propaganda aracı haline dönüştürülüyor. Yazışmalardan anladığımız kadarıyla bir dağıtım şeması belirlenmiş bu kim olduğunu bilmediğimiz gazete yöneticileri tarafından, bu şema kapsamında konutlara birer, kahvehane ve berberlere ikişer tane olarak şekilde bu yayının dağıtılması istenmiş. ‘Adressiz’ diye belirtilmiş. Yani dağıtıma çıkan her postacı bu yayınları gittikleri yerlere bırakacak. Bu hukuksuzluktur. Bu PTT emekçilerinin sırtına vurulan bir zuldür. Bu kamunun propaganda aracı haline getirilmesidir! Bunlar son çırpınışlar, gidiyorlar.”

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Öte yandan KESK Haber-Sen de konunun takipçisi olacağını ifade etti.



