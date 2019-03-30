PTT’ye Tunç Soyer’i karalamak için bedava gazete dağıttıran şirket ortaya çıktı

PTT’nin CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer hakkında ağır hakaretlere varan üslupla yazılmış haberlerin bulunduğu ‘Ege Yerel Gündem Gazetesi’ adlı bir yayının kime ait olduğu ortaya çıktı. CHP’li Bakan, “Bu hakaret, iftira ve kara propagandayı yapan ve yaptıran şahıslarla ilgili olarak hem cezai hem hukuki müracaatlarda bulunacağız ve bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

PTT’nin İzmir’in mevcut yerel yönetimleri ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer hakkında ağır hakaretlere varan üslupla yazılmış haberlerin bulunduğu ‘Ege Yerel Gündem Gazetesi’ adlı bir yayının adressiz dağıtımını yapacağı ortaya çıkmış, 490 bin tane dağıtılan yayın ile ilgili PTT’nin yazışmaları CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan tarafından basın ve kamuoyuyla paylaşmıştı.

Belirtilen dağıtım şeması kapsamında ilçe ve mahallelerdeki konutlara birer adet, kahvehane ve berber dükkanlarına ikişer adet olmak üzere PTT tarafından dağıtımı yapılan bu yayının kime ait olduğu ise belirlenememişti.

Yayının künyesinde yazan FİT Medya Basın Yayın Reklamcılık Hizmetler LTD. ŞTİ. adlı şirketin sahibi olarak görünen vatandaş yaptığı açıklamada kendisinin konuyla hiçbir ilgisinin olmadığını ve yayının künyesinde imtiyaz sahibi olarak yazıldığı için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, yayının dağıtımı için PTT’ye başvuru yapan gerçek şirketi açıkladı.

CHP’li Bakan tarafından basın ve kamuoyuyla paylaşılan İzmir PTT Başmüdürlüğü’ne 24.03.2019 tarihinde yazılan, kaşeli ve imzalı olan belgede, “Yetkilisi olduğum Ege Yerel Gündem Gazetesi’nin adressiz basılmış kağıt olarak 490 bin adedinin ekte belirtilen ilçe ve mahallerdeki konutlarda birer adet, kahvehane ve berber dükkanlarında ikişer adet olmak üzere 25.03.2019 tarihinden itibaren 30.03.2019 tarihine kadar dağıtılmasını arz ederim” yazıldı.

‘VEKALETEN’ BAŞVURU

PTT Başmüdürlüğü’ne hitaben yazılan dilekçede, yayının künyesinde yazan FİT Medya Basın Yayın Reklamcılık Hizmetler LTD. ŞTİ. adlı şirkete vekaleten “HD Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Eğitim Organizasyon Dan. Tic. LTD. ŞTİ” adlı bir şirketin kaşesi ve imzası yer aldı.

Gaziemir adresli görünen HD Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Eğitim Organizasyon Dan. Tic. LTD. ŞTİ adlı şirketin sahibi ise Hasan Dalgıç.

Türkiye Sicil Gazetesi’nin 12 Mart 2015 tarihli 8777 sayısında HD Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Eğitim Organizasyon Dan. Tic. LTD. ŞTİ adlı şirketin kuruluş ilanı yer alıyor.

Ticaret Sicil Numarası 179893 olan HD Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Eğitim Organizasyon Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi, adresi “Gazikent Mahallesi 679 sokak 4/7 Gaziemir” olarak gösterilerek Hasan Dalgıç tarafından kuruldu.

İzmir basınında tanınan hali hazırda Yerel Gözcü adlı gazetede Genel Yayın Danışmanlığı yapan Hasan Dalgıç, bir dönem Gaziemir Belediyesi’nin basın danışmanlığını yapmış ve aynı dönemde Fiore adlı bir ajans kurduğu biliniyor.

BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

CHP’li Bakan, “Bu hakaret, iftira ve kara propagandayı yapan ve yaptıran şahıslarla ilgili olarak hem cezai hem hukuki müracaatlarda bulunacağız ve bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.