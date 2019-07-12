PUBG teknik direktörlüğü için ilanlar açıldı

Battle Royale dünyasının sevilen oyunu PUBG’de profesyonelleşenler teknik direktörlük ilanı açarak para kazanabilecek.

İnternet üzerinden frelance hizmet verme ve satın alma platformu Fiverr, dün internet sitesine son zamanların popüler oyunlarından PUBG ve Fortnite tutkunları için yeni bir kategori ekledi.

Artık Fiverr kullanıcıları Battle Royale denilen iki ‘hayatta kalma’ oyunu için teknik direktörlük ilanı açabilecek ya da bu hizmetten faydalanabilecek.

Sputnik’in aktardığı habere göre, 11 Temmuz’dan itibaren aktif olan kategoride ilan açan oyuncular, yeteneklerini yeni başlayanlara satabiliyor.

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PUBG teknik direktörü olan kişiler, acemilere hayatta kalma taktikleri, en iyi iniş yerlerini ve en iyi loot adreslerini anlatıyor.

Böylece, çevrimiçi pazarda yaklaşık 200 ülkeye yayılmış üç milyondan fazla hizmeti 5 euro’dan başlayan fiyatlarla sunan Fiverr, oyuna yeni başlayanlarla ile oyunda profesyonelleşmiş olanları bir araya getirerek PUBG üzerinden gelir modellerine bir yenisini daha eklemiş oldu.