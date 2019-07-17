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17.07.2019
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Pucca: Tecavüzcüler fink fink gezerken sadece bir tweet yüzünden senelerce içeride olacak olmayı hala aklım almıyor

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“Uyuşturucu madde kullanımını özendirmek” iddiasıyla yargılanan “Pucca” lakaplı sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz 5 yıl 10 ay hapis cezası almasıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Hürriyet yazarı Ayşe Arman‘a konuşan Karagöz, “Tecavüzcüler fink fink gezerken sadece bir tweet yüzünden senelerce içeride olacak olmayı hala aklım almıyor” dedi.

Karagöz, “Tecavüzcüler fink fink gezerken sadece bir tweet yüzünden senelerce içeride olacak olmayı hala aklım almıyor” dedi.

“Pucca” lakaplı Karagöz, “Sana isnat edilen suç tam olarak nedir” sorusuna, “Uyuşturucuya özendirmek. 2014 ve 2017 yılında attığım tweet’ler yüzünden. Bir tanesi Narcos dizisiyle ilgiliydi. Dizi ülkede gösterimde ama dizi yorumu yapamıyorsun. Garip. Diziyi izleyen, adamın hayatını okuyan özenmiyor ama seneler önce attığım tweet özendirici bulunuyor, öyle diyorlar” açıklaması yaptı.

Karagöz, “Sabahın 5’inde evim basılıp, beni yaka paça emniyete götürdükleri zaman da şoka girdim. Meğer ‘uyuşturucu’ kelimesini yazmak yasakmış, gerçekten bilmiyordum. Gazete değil orası, televizyon kanalı değil… Pijamamla yatağın üzerinde, elimdeki telefonla, esneye esneye yazdığım bir mecra… Mahkemeye çıktım, hâkim çok tatlı bir kadındı. Ona da aynen böyle anlattım ama sağ olsun, bana bu cezayı uygun buldu” ifadelerini kullandı.

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